« Je n'arrive toujours pas à croire à quel point ce poisson était gros » : seul sur son bateau, un pêcheur australien attrape une morue géante de 1,35 mètre et bat deux records

Direction l’Australie, où un pêcheur est tombé des nues en capturant une morue aux mensurations record lors d’une partie de pêche en solitaire.

Ça, c’est de la prise !

L’Australien Kasey Parkinson est sur un petit nuage. La raison ? Ce pêcheur a vu sa récente capture homologuée comme un record par l’Association australienne de pêche sportive (ANSA) le mois dernier, après avoir attrapé une énorme morue.

Dans une déclaration adressée au magazine People, il raconte en détail les coulisses de cette partie de pêche extraordinaire.

Il pêche seul le long d’un fleuve

Ce jour-là, Kasey Parkinson pêchait seul le long du fleuve Murray, en Australie-Méridionale, équipé de ses cannes à pêche.

Selon lui, il avait attrapé de beaux poissons ces derniers jours et était parti pêcher tôt le matin, avant le lever du soleil, dans l’espoir de renouveler cette expérience.

Crédit Photo : Kasey Parkinson

À peine le jour levé, l’Australien a capturé un beau spécimen. Il était loin de se douter de ce qui allait se passer ensuite.

« Vers 9 heures, tout s’est enchaîné », se souvient-il.

Au début de la matinée, Kasey Parkinson a senti qu’il avait attiré un très gros poisson grâce à ses leurres. La prise a d’ailleurs failli lui arracher la canne des mains.

Il capture une morue gigantesque et décroche deux records

Le pêcheur a alors réalisé à quel point l’animal était imposant en le découvrant près de son bateau.

« Une fois dans l’épuisette, dans laquelle il rentrait tout juste, j’étais sacrément aux anges », raconte-t-il.

Il venait alors de capturer une morue de Murray géante, considérée comme le plus gros poisson d’eau douce d’Australie et l’un des plus grands au monde.

Crédit Photo : Kasey Parkinson

Le carnassier mesurait 137 cm de long du museau à la queue, mais la longueur retenue pour homologuer le record était de 135,5 cm.

« Je suis fou de joie, car mon précédent record personnel était d’environ 130 cm », a indiqué Kasey Parkinson.

Sa prise impressionnante lui a permis de battre le record en Australie-Méridionale, mais aussi le record national australien pour cette espèce.

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« Je n’oublierai jamais »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kasey Parkinson a eu quelques sueurs froides en essayant de soulever le poisson pour une photo. Il raconte que le spécimen s’était mis à se débattre violemment dans ses bras.

« Il y a eu quelques moments de nervosité quand j’ai voulu le mettre dans l’épuisette à l’arrière du bateau, car, évidemment, c’était assez difficile de sortir seul de l’eau une prise de cette taille », a-t-il expliqué.

Il a finalement réussi à prendre quelques photos avant de le remettre à l’eau. Le pêcheur assure l’avoir regardé s’éloigner en nageant.

« Je n’arrive toujours pas à croire à quel point ce poisson était gros. Il a pulvérisé mon record personnel. Attraper un poisson de cette taille tout seul est quelque chose que je n’oublierai jamais », a-t-il écrit sur Facebook.

Un souvenir gravé dans sa mémoire pour toujours !