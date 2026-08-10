Un père de famille tue les deux chatons de sa fille de 14 ans devant elle pour la punir

En Floride, un père de famille a été arrêté après avoir tué deux chatons et blessé un troisième pour punir sa fille adolescente.

Un acte particulièrement glaçant.

David Charette Jr., 48 ans, a été arrêté mercredi 5 août en Floride, aux États-Unis. La raison ? Il est soupçonné de cruauté aggravée envers les animaux ayant entraîné des souffrances excessives ou la mort.

Selon le magazine américain People, sa caution a été fixée à 100 000 dollars (environ 86 500 euros).

Crédit Photo : Lee County Sheriff's Office

Un homme aurait tué les chatons de sa fille pour la punir

Ce jour-là, le bureau du shérif du comté de Lee a reçu un appel pour le moins inquiétant. Au téléphone, une personne a indiqué qu’un homme était en train de tenter de « noyer et frapper un chaton de deux mois prénommé Luna ».

Des policiers se sont alors rendus rendu au domicile du suspect, David Charette Jr., situé à Pine Manor.

À leur arrivée, des témoins ont déclaré aux agents que cet individu « maltraitait et tuait » les chatons de la famille devant sa fille de 14 ans pour la punir.

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De son côté, l’adolescente a affirmé que son père avait recours à cette méthode inhumaine lorsqu’elle faisait une bêtise ou lorsqu’elle avait des ennuis.

« C’est écoeurant », a déclaré le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, au média local WINK.

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Deux chatons enterrés dans le jardin

Les images des caméras-piétons de la police montrent un adjoint récupérer un chaton noir, tandis qu’un homme présenté comme David Charette Jr. affirme aux agents que l’animal est en « parfaite santé ».

Il poursuit :

« Je lui ai donné un bain parce qu’il faisait ses besoins sur lui dans sa cage. Il est couvert de saletés, alors je dois lui donner un bain, et il pleure, et il n’aime pas ça », explique-t-il.

Un policier a ensuite placé le jeune chat dans une caisse de transport avant de le sortir de la maison. La vidéo montre alors le père de famille installé dans un véhicule de police après son interpellation.

Une enquête a été ouverte et les premiers éléments font froid dans le dos. Le mis en cause a tué deux chatons au cours de l’année précédente. Ceux-ci avaient été enterrés dans le jardin, mais une seule dépouille a été retrouvée lors de la perquisition de la propriété.

En juin, il aurait notamment tué un chaton âgé d’un mois en l’étouffant avec un chiffon imbibé d’eau de Javel. Lors d’un autre incident, un second félin de trois mois aurait été brûlé avec un sèche-cheveux, selon le bureau du shérif.

Concernant le troisième chaton, Luna, la fille de David Charette Jr. a confié aux forces de l’ordre que son père avait frappé l’animal avec un flacon de vernis à ongles avant de le mettre dans un sèche-linge.

Crédit Photo : Lee County Sheriff's Office

La boule de poils a été transportée dans une clinique vétérinaire locale, où elle a reçu les soins nécessaires. Elle serait sur la bonne voie de guérison.

Un voisin, dont l’identité n’a pas été révélée, s’est exprimé sur cette terrible affaire :