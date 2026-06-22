Un requin préhistorique, vieux de 125 millions d'années, a été filmé vivant pour la première fois

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Un requin-lutin

Dans l’océan Pacifique, des chercheurs ont filmé un requin-lutin vivant, une espèce préhistorique vieille de 125 millions d’années, pour la première fois. Une grande découverte.

On estime que 95% des profondeurs océaniques sont encore inexplorées sur Terre. Ainsi, de nombreuses créatures aquatiques encore méconnues vivent dans les profondeurs des océans. Cette année, des chercheurs ont par exemple découvert une créature marine inconnue à 10 kilomètres dans les profondeurs de l’océan Pacifique.

Ces dernières années, une autre espèce fascinante a été découverte. Il s’agit du requin-lutin, un requin préhistorique qui vit dans l’océan depuis 125 millions d’années, soit bien avant les dinosaures. Ce requin possède un museau allongé et des mâchoires qu’il peut projeter en avant pour capturer ses proies.

Un requin à 700 mètres de profondeur

Un requin-lutin a été filmé vivant pour la première fois. Jusqu’à présent, les rares fois où les spécialistes ont vu cette espèce, elle était morte ou agonisante. Ces dernières années, des chercheurs de l’Université d’Australie-Occidentale ont mené une expédition de 50 jours dans l’océan Pacifique et ont filmé sans interruption entre 800 et 10 800 mètres de profondeur.

Un requin-lutinCrédit photo : iStock

Le requin-lutin est apparu deux fois sur les images pendant cette expédition. La première fois, il se trouvait près de Hawaï en 2019. Il s’agissait d’un mâle de plus de 3,4 mètres. La seconde fois, le requin-lutin est apparu en août 2024, au sud-est des Fidji, à 700 mètres de profondeur.

La suite après cette vidéo

Un requin-lutin sur une vidéo de 20 secondes

Ces deux vidéos ont été diffusées en juin 2026 avec l’étude publiée dans le Journal of Fish Biology. Cette découverte est importante car c’est la première fois qu’un requin-lutin est filmé dans son habitat naturel. Au total, les scientifiques ont réussi à cumuler 20 secondes d’images où l’on voit l’animal.

Cette découverte va permettre d’en savoir plus sur cette espèce méconnue comme ses habitudes de vie, son environnement et son comportement. Les chercheurs vont également pouvoir veiller sur cette espèce en protégeant les zones dans lesquelles il vit des activités de pêche en eau profonde qui pourraient le menacer.

Requin Ocean
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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