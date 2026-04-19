Des chercheurs ont découvert une créature marine inconnue à 10 kilomètres dans les profondeurs de l'océan Pacifique

On ne sait jamais ce que l’on va découvrir quand on explore les fonds marins. C’est pertinemment pour cela que des chercheurs y sont allés au large du Japon. C’est là qu’ils ont découvert une espèce inconnue.

Une expédition menée dans les abysses du Pacifique

Les fonds marins nous réservent encore bien des surprises. C’est ce qu’ont constaté, une nouvelle fois, les chercheurs du Centre de recherche en eaux profondes Minderoo-UWA de l'Université d'Australie-Occidentale et de l'Université des sciences et technologies marines de Tokyo lors d’une opération conjointe menée en 2022.

Ils avaient pour mission d’observer les abysses de l’océan Pacifique et plus précisément, les fosses de Ryukyu et d'Izu-Ogasawara (à 7900 et 9800 mètres de profondeur) au large des côtes du Japon. À bord du submersible, le DSSV Pressure Drop, les chercheurs ont pu étudier les animaux marins directement dans leur habitat naturel, renseigne le site IFL Science. De cette façon, leurs observations sont plus précises et apportent plus d’informations sur le comportement de ces espèces trop méconnues.

Une espèce inconnue découverte à près de 10 kilomètres sous l’océan

Crédit photo : Biodiversity Data Journal

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Durant les deux mois qu’a duré l’expédition sous-marine, les chercheurs ont observé 108 groupes d’organismes différents parmi lesquels des poissons-limaces ou encore des éponges carnivores. Mais en atteignant les 9137 mètres sous-marins, les chercheurs sont tombés sur une espèce encore inconnue. De ce fait, ils l’ont nommée Animalia incertae sedis (sur les images C et E ci-dessus).

D’après leur description, elle se déplace lentement et ses représentants ressemblent à des limaces de mer (nudibranches) ou concombres de mer. Ils ont pu l’observer par deux fois. Il est également intéressant de constater que 600 mètres plus en profondeur, les chercheurs ont aperçu des éponges carnivores (de la famille des Cladorhizidae), soit les plus profondes jamais vues. Et non loin de là, ce sont des animaux marins dotés d’un squelette calcaire (crinoïdes) qu’ils ont croisés.

L’identité de cette créature inconnue devrait encore occuper les chercheurs pendant quelque temps. Enfin, bien plus triste, durant leur expédition, les chercheurs ont aussi découvert des déchets humains.