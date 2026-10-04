Une première depuis trois ans : deux rhinocéros de Sumatra attendent des petits

Deux femelles rhinocéros de Sumatra attendent un petit dans les prochains mois

Espèce classée en danger critique d’extinction, avec moins de 80 spécimens à l’état sauvage, le rhinocéros de Sumatra voit une lueur d’espoir pour sa survie avec la naissance prochaine de deux petits.

Le 1er octobre, le gouvernement indonésien a annoncé une excellente nouvelle pour l’une des espèces de mammifères les plus rares et les plus menacées au monde. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, il reste moins de 80 rhinocéros de Sumatra à l’état sauvage (UICN).

Deux femelles en gestation

Ratu, une rhinocéros du Way Kambas National Park sur l’île de Sumatra, est enceinte de 238 jours, soit près de la moitié de la gestation, de son quatrième petit. La fille de Ratu, Delilah, est enceinte de 250 jours de son deuxième petit. Mère et fille devraient mettre bas en mai.

« Les grossesses de ces deux rhinocéros de Sumatra ne sont pas seulement une bonne nouvelle pour l’Indonésie, mais aussi pour le monde entier »

Une stratégie sur le long terme

Elles s’inscrivent dans les efforts « sur le long terme » pour la préservation de l’espèce, dans le cadre d’un programme d’élevage planifié, la gestion de la santé reproductive et une surveillance intensive de chaque animal.

La santé et la sécurité des femelles sont étroitement suivies par une équipe médicale, des soigneurs et la direction des parcs nationaux, a précisé le ministère.

« Cette annonce marque une étape importante dans la lutte pour sauver cette espèce en péril »

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Première naissances depuis 3 ans

La dernière naissance enregistrée de rhinocéros de Sumatra remonte à fin novembre 2023, avec déjà, Delilah, la fille de Ratu, qui avait donné naissance à un petit mâle au sein du Parc national de Way Kambas en Indonésie. Il s'agissait alors de la deuxième naissance de l'année 2023 pour cette espèce, après celle d'un autre petit né en septembre

Ces animaux vivent uniquement en Indonésie, dispersés dans des parcs nationaux du nord de Sumatra, de Lampung, de Bengkulu et de Kalimantan oriental. Elle reste une classée en danger critique d’extinction selon l’UICN.