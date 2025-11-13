Un rhinocéros noir est né dans la nature, un événement incroyable pour cette espèce menacé d'extinction

Il y a six mois, un rhinocéros noir a pointé le bout de sa corne au Kenya. Une naissance qui symbolise l’espoir pour cette espèce en danger critique d’extinction.

Une excellente nouvelle. Un bébé rhinocéros noir oriental a vu le jour dans le parc national de Chyulu Hills au Kenya, ont indiqué des chercheurs spécialisés dans la faune sauvage.

Cette naissance est une lueur d’espoir pour cette espèce classée en danger critique d’extinction.

Celle-ci représente aussi une avancée encourageante pour les efforts de conservation dans la région, selon la Big Life Foundation, qui contribue à la protection de la faune sauvage dans les environs.

Il y a deux ans, un autre petit est né au sein d’un petit groupe de rhinocéros. Le nouveau-né serait âgé d’environ six mois. À noter que son sexe n’est pas encore connu.

Une naissance importante

Cette nouvelle naissance porte à neuf le nombre de rhinocéros noirs orientaux dans les collines de Chyulu, a déclaré l’association. Aujourd’hui, ils ne seraient plus que 583 à l’état sauvage.

« Ce sont les derniers survivants d’une population qui s’étendait autrefois sur la toute la longueur des collines de Chyulu et qui était l’une des concentrations les plus denses de rhinocéros noirs en Afrique de l’Est », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« La survie de cette sous-population distincte et de ses gènes est vitale ».

Crédit Photo : iStock

Pour le moment, le jeune rhino est en très bonne santé. Il suit sa maman partout, une femelle de 14 ans nommée Namunya.

« Chaque fois que nous le voyons, il se déplace et est joyeux (…) », a confié Amy Baird, directrice adjointe de Big Life, à ABC.

Le petit rhinocéros noir pourrait vivre jusqu'en 2065

La Big Life Foundation a retardé l’annonce de la naissance du rhinocéros car les petits sont extrêmement vulnérables pendant leurs premiers mois.

De son côté, la nouvelle star du parc national semble avoir dépassé ce stade. Aujourd’hui âgée de six mois, elle voit ses chances de survie augmenter de jour en jour.

« Si tout se passe bien, ce petit pourrait vivre jusqu'en 2065 », estime l’association.

Crédit Photo : iStock

Au début du XXeme siècle, 800 000 rhinocéros noirs peuplaient le continent africain. Ces animaux ont été victimes d’un braconnage intensif pour leurs cornes, ce qui a entraîné un déclin important de leur population, explique ABC. Cette espèce est également menacée par la perte de son habitat naturel.