Un rhinocéros blanc est né à Montpellier, une bonne nouvelle pour l'espèce menacée

Le 20 juillet dernier, un bébé rhinocéros blanc est né à Montpellier. Une naissance très rare et une lueur d’espoir pour cette espèce menacée d’extinction.

Près de Montpellier, le zoo du Lunaret a accueilli avec joie un nouveau pensionnaire le 20 juillet dernier. En effet, un petit rhinocéros blanc est né dans le parc animalier. Une naissance très rare et une première pour le zoo, d’autant plus que la gestation des rhinocéros est longue et compliquée. La mère du petit, prénommée Nola, a bénéficié d’un suivi médical quotidien et personnalisé. Après 16 mois d’attente, le bébé rhinocéros est finalement né en bonne santé.

“Samedi 20 juillet, après 16 mois d’attente, les équipes du parc ont eu la joie de découvrir la naissance du petit rhinocéros. Nola, femelle âgée de 8,5 ans et Troy, mâle de 13,5 ans, s’étaient accouplés il y a plus d’un an et toute l’équipe était aux petits soins pour suivre de près cette gestation incroyable”, ont partagé la municipalité et la direction du zoo dans un communiqué.

La mise bas s’est très bien passée et ce petit mâle est né. Pour le moment, le bébé rhinocéros ne pèse que 40 kilos mais il atteindra bientôt les 2 tonnes une fois sa croissance terminée.

“La mise bas s’est déroulée sans aucune complication. Nous voyons le petit téter régulièrement et il montre déjà des signes de dynamisme”, a indiqué Marine Baconnais, directrice du parc zoologique, au Métropolitain.

Une lueur d’espoir pour l’espèce

Cet heureux événement est une bonne nouvelle pour l’espèce et une victoire pour ce zoo qui a tout mis en œuvre pour assurer la conservation de l’espèce et encourager la reproduction des rhinocéros. Pendant des mois, l’équipe du zoo a adapté l’enclos et les infrastructures pour assurer le bien-être et la santé de Nola et de son petit.

“Chaque naissance est une lueur d’espoir pour cette espèce en déclin. Nous suivons des programmes d’élevage européens pour maintenir une diversité génétique maximale sur plusieurs décennies”, a affirmé Marine Baconnais.

Les rhinocéros blancs font partie des espèces menacées. Actuellement, on ne compte plus que 23 000 rhinocéros en Afrique, dont 17 000 rhinocéros blancs du Sud et plus de 6 000 rhinocéros noirs. Ces derniers, plus petits que les autres, comptent trois sous-espèces en danger critique d’extinction. Depuis les années 1970, les rhinocéros sont victimes du braconnage et chassés pour leurs cornes en kératine, utilisées dans la médecine chinoise pour leurs effets thérapeutiques et aphrodisiaques.

Suite à cette naissance, l’enclos des rhinocéros a été fermé temporairement pour minimiser le stress de Nola et favoriser son lien avec son petit. Depuis le 31 juillet, les visiteurs du zoo peuvent observer la petite famille. Le nouveau-né va grandir sous la protection de sa mère et des équipes du parc avant de rejoindre un autre établissement dans deux ans pour, on l’espère, se reproduire.