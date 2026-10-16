À Malte, des chasseurs auraient tué des dizaines d’oiseaux protégés contraints de se poser au sol après des orages.

BirdLife ne décolère pas ! L’organisation internationale de protection des oiseaux affirme que des chasseurs à Malte ont tué de nombreuses espèces protégées.

Parmi elles, des busards des roseaux, des faucons crécerelles, des hérons ou encore des huppes fasciées.

Des oiseaux protégés abattus à Malte

Comme le rapporte People, les défenseurs de l’environnement dénoncent une véritable « frénésie meurtrière » sur l’archipel méditerranéen, où des chasseurs auraient profité d’une tempête survenue en septembre 2026 pour abattre des oiseaux migrateurs qui tentaient de poursuivre leur voyage.

Selon BirdLife International, au moment des faits, de violents orages avaient contraint les volatiles épuisés à se poser au sol.

D’après l’organisation, des chasseurs auraient alors profité de cette occasion pour abattre des oiseaux rares et protégés que l’on observe rarement sur l’île.

« Ce dont nous avons été témoins n’est rien de moins qu’un massacre d’oiseaux protégés, une frénésie de chasse indiscriminée qui a même blessé une femme alors qu’elle promenait son chien », a déclaré Mark Sultana, directeur général de BirdLife Malta, dans un communiqué.

Malte se trouve sur la voie migratoire qui relie l’Europe centrale à la Méditerranée. Chaque année, des millions d’oiseaux l’empruntent pour rejoindre l’Afrique à l’approche de l’hiver, explique le site Mongabay.

Un faucon découvert dans un collège

Entre le 14 et le 21 septembre, BirdLife Malta a recensé 21 oiseaux protégés morts présentant des blessures par balle confirmées, a indiqué Antonia Micallef, responsable de la mobilisation du public au sein de l’association.

Parmi les victimes figuraient des busards des roseaux, des faucons crécerelles, des hérons et des huppes fasciées. Ce n’est pas tout. Des bénévoles ont également signalé des tirs sur un groupe de 150 aigrettes garzettes, dont au moins deux ont été tuées.

Crédit Photo : BirdLife Malta

Une cigogne noire, espèce rare bénéficiant d’une protection renforcée, a été mortellement touchée par un tir près de Buskett. La scène aurait été filmée par des observateurs d’oiseaux.

Enfin, des élèves d’un collège privé ont découvert un faucon hobereau blessé dans l’enceinte de leur établissement le jour de la rentrée. Un vétérinaire du gouvernement a confirmé que ce petit rapace présentait des blessures provoquées par des tirs de fusil de chasse.

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Les chasseurs protégés ?

Selon Mongabay, Malte affiche la plus forte densité de chasseurs d’Europe, avec plus de 10 000 chasseurs actifs.

De son côté, BirdLife International ajoute que les unités de police chargées de la protection de l’environnement sont noyées sous le nombre de signalements de chasses illégales dans le pays.

Malgré cette situation alarmante, le gouvernement maltais envisage des propositions visant à alléger les sanctions contre la chasse illégale.

Des documents rendus publics par l’organisation montrent que les amendes infligées pour la mise à mort d’espèces protégées, comme les cigognes et les rapaces, passeraient de 5 000 à 3 000 euros pour une première infraction, et de 10 000 à 6 000 euros en cas de récidive.

Une autre proposition permettrait aux individus ayant perdu leur permis de chasse ou de piégeage à la suite d’activités illégales de le récupérer.

Le comité ORNIS de Malte, chargé de conseiller le gouvernement sur la politique relative aux oiseaux sauvages, a voté en faveur de cet ensemble de mesures le mardi 6 octobre. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas publiquement fait connaître sa position.