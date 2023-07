La présence d'une raie pastenague entraîne l'évacuation d'une plage marseillaise

Ce samedi 29 juillet, la plage de la Pointe rouge, à Marseille, a été évacuée suite à l’observation d’une raie pastenague violette près du rivage.

Les badauds qui se baignaient dans la Méditerranée ont eu une sacrée frayeur. Vers 12h, ils ont été contraints par la Ville de Marseille d’évacuer la plage de la Pointe rouge, fermée suite à l’observation d’une raie pastenague violette.

Un message adressé par le compte Twitter de la cité phocéenne, accompagné d’une “image rare” de l’animal, facilement repérable sous la surface de l’eau non loin de la plage.

Fermeture de la plage de la pointe rouge suite à l'observation d'une raie Pastenague Violette en période de reproduction.

Nous réouvrirons la plage dès que possible.

En attendant, voici une image rare pic.twitter.com/NfMCCtBSBg — Ville de Marseille (@marseille) July 29, 2023

Un aiguillon venimeux de 10 centimètres

Si la plage a été évacuée de façon aussi alarmante, c’est parce que le poisson peut être dangereux pour l’homme. Qui plus est, il est actuellement en période de reproduction, ce qui le rend encore plus sensible à toute agitation.

Si la raie n’attaque pas les humains, la raie pastenague violette peut piquer avec son aiguillon venimeux de 10 centimètres si elle se sent stressée ou manipulée. Une piqure qui peut s’avérer très douloureuse.