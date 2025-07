Violent incendie aux Pennes-Mirabeau : les images impressionnantes de l'épaisse fumée noire qui envahit Marseille

Ce mardi 8 juillet, un important incendie s’est déclaré près des Pennes-Mirabeau. Depuis, le feu se propage et une épaisse fumée noire se déplace vers Marseille.

Un incendie s’est déclaré en fin de matinée ce mardi 8 juillet, près de la commune des Pennes-Mirabeau, à proximité de Marseille (Bouches-du-Rhône). Selon Le Figaro, un véhicule situé près de l’autoroute A552 serait à l’origine du départ de feu. Cet important incendie nécessite l’intervention de 168 pompiers et deux hélicoptères. À 16 heures ce mardi, 350 hectares étaient touchés par les flammes.

Un ÉNORME FEU MENACE actuellement la ville de Marseille.



Les habitants sont appelés à se CONFINER D'URGENCE alors que les flammes se rapprochent dangereusement de plusieurs habitations.

Selon CNEWS, les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables pour éteindre le feu puisque la région est confrontée à une forte sécheresse, très peu d’humidité, mais aussi des rafales allant jusqu’à 85 km/h.

Des images impressionnantes

Le feu se déplace progressivement vers Marseille et une épaisse fumée noire se dirige vers la ville. De nombreuses photos et vidéos circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On peut y voir notamment des cendres tomber du ciel et de la fumée assombrir la ville.

Gros feu à #Marseille, des cendres qui tombent en plein centre, une fumée omniprésente. Décor apocalyptique pic.twitter.com/HyChw4Px3w — ✞ن A (@yeshouamashiah) July 8, 2025

Une alerte à la pollution de l’air a été lancée. Selon l’observatoire AtmoSud, les seuils de particules sont 10 fois plus élevés que le niveau moyen. Un appel au confinement a été lancé par le préfet des Bouches-du-Rhône qui recommande aux habitants du 16ème arrondissement de Marseille de se confiner.

Cet événement rappelle celui survenu il y a quelques jours en Île-de-France, lorsque les autorités ont demandé aux habitants de fermer leurs fenêtres pour se protéger des fumées toxiques.

“Pour éviter l’entrée de la fumée dans vos habitations : fermez les volets, les portes, positionnez du linge humide dans les interstices. Laissez l’accès libre de votre habitation aux secours et ne circulez pas sur les routes”, alerte le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur son compte X.

Pour rappel, l’aéroport de Marseille-Marignane a été fermé en raison de ce violent incendie. Pour le moment, 14 vols ont été annulés et 10 ont été déroutés.

Inquiètes, les autorités craignent que le vent ne faiblisse pas durant la nuit.

Tous les moyens sont actuellement déployés pour tenter de maîtriser le feu.