Au Cambodge, une raie géante de 4 mètres a été pêchée dans le fleuve du Mékong

Au Cambodge, des pêcheurs ont attrapé une raie géante dans le fleuve du Mékong. Long de 4 mètres, l'animal a été remise à l’eau.

Le Mékong est l’un des plus longs fleuves d’Asie et abrite la biodiversité aquatique la plus importante au monde après l’Amazone, avec plus de 1 000 espèces de poissons différentes. Certaines parties du fleuve peuvent atteindre 80 mètres de profondeur, où vivent des espèces aquatiques encore plus grandes.

Crédit photo : Wonders of the Mekong

Au Cambodge, des pêcheurs ont voulu attraper quelques poissons dans ce fleuve. Cependant, ils ne s’attendaient pas à une telle prise.

Ils pêchent une raie géante

En effet, les pêcheurs ont accidentellement attrapé une raie géante. L’animal avait avalé un poisson plus petit, qui avait mordu à l’hameçon des pêcheurs. Cette raie géante mesurait 4 mètres de long et pesait 180 kilos, ce qui faisait d’elle l’un des plus gros poissons d’eau douce au monde.

Crédit photo : Wonders of the Mekong

Après avoir été pesée et mesurée par une équipe de scientifiques présente sur place, la raie géante a été remise à l’eau. En effet, la raie d’eau douce est une espèce protégée et menacée par la surpêche, la pollution causée par la présence de déchets plastiques, et la perte de son habitat. Les poissons du Mékong sont également menacés par la construction d’une dizaine de barrages en Chine, au Laos et au Cambodge.

Crédit photo : Wonders of the Mekong