Colombie : un sans-abri organise une fête d'anniversaire pour son chien et émeut la toile

Une vidéo est devenue virale sur le Net. La raison ? Les images montrent un sans-abri organiser une fête d’anniversaire pour ses deux chiens.

Au mois de janvier 2022, un parc situé en Colombie a été le théâtre d’une scène émouvante. En effet, un sans-abri a organisé une petite fête d’anniversaire pour ses deux chiens. Ce moment bouleversant a été capturé en vidéo par un passant.

Crédit Photo : joseluis.matos.7906 / Instagram

Un anniversaire rempli d’émotions

Pour l’occasion, les boules de poils - prénommées Shaggy et Nena - portaient des chapeaux colorés en forme de cône. Mais ce n’est pas tout ! Les quadrupèdes ont même eu droit un gâteau avec des bougies.

Sur les images, on entend le maître chanter « Joyeux Anniversaire » à ses compagnons à quatre pattes. Après cette parenthèse musicale, Shaggy et Nena ont reçu une part de gâteau et une avalanche de câlins.

Crédit Photo : joseluis.matos.7906 / Instagram

La vidéo cartonne sur le net

Sans surprise, l’auteur de la vidéo n’a loupé aucune miette de ce tendre spectacle. Le passant s’est approché du trio pour discuter avec le propriétaire des animaux, un certain Choko. Ce dernier vit dans la rue depuis un certain temps après s’être enfui d’un foyer violent. Malgré les difficultés, il fait tout son possible pour subvenir aux besoins de ses toutous adorés.

Crédit Photo : joseluis.matos.7906 / Instagram

La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale (plus de 440 000 vues). Touchés par les images, les internautes ont souhaité venir en aide à la petite famille via des dons de nourriture et autres fournitures.

De plus, le parc où se sont déroulées les festivités est devenu un lieu de rassemblement pour les amoureux des animaux. Une personne a également offert un nouveau téléphone portable à Choko.

Crédit Photo : joseluis.matos.7906 / Instagram

Un homme généreux

Ce cadeau lui a permis de créer un compte Instagram, sur lequel il raconte son quotidien à ses 180 000 abonnés. Lors d’un Insta Live, Choko a précisé que Shaggy fêtait son quatrième anniversaire. De son côté, Nena célébrera ses onze ans en novembre prochain.

Crédit Photo : joseluis.matos.7906 / Instagram

Aujourd’hui, le sans-abri rêve d’ouvrir son propre refuge pour animaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme a le cœur sur la main. Il a vendu ses chemises et l’argent récolté a été reversé à une association qui lutte contre la maltraitance animale.

« Un chien vous apprendra l'amour inconditionnel. Si vous pouvez avoir ça dans votre vie, les choses ne seront que positives », a-t-il indiqué à sa communauté.

Crédit Photo : joseluis.matos.7906 / Instagram