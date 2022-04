Incendie : un pompier fait du bouche-à-bouche à un chien pour lui sauver la vie

Aux États-Unis, un pompier a sauvé un chien d’un appartement en feu avant de lui prodiguer les gestes de premiers secours pour le ramener à la vie.

Plus tôt ce mois-ci, un incendie s’est déclaré dans un appartement de Santa Monica (Californie). Sur place, la propriétaire des lieux a indiqué aux soldats du feu que son chien de 10 ans était coincé à l’intérieur du logement.

Crédit Photo : Santa Monica Fire Department / Facebook

Le pompier sauve la vie du chien en lui faisant du bouche-à-bouche

Armé de son courage, le pompier Andrew Klein a bravé les flammes pour secourir la boule de poils. Pour ce faire, il n’a pas hésité à ramper à travers la fumée avant d’apercevoir le corps du quadrupède.

Dans une interview accordée à un média local, le sapeur-pompier a confié que le toutou était inconscient. Une fois à l’extérieur, Andrew Klein lui a prodigué les gestes de premiers secours pour le ramener à la vie.

Crédit Photo : Santa Monica Fire Department / Facebook

Pendant les 20 minutes suivantes, le pompier a pratiqué la réanimation bouche à truffe sur Nalu. Selon ses dires, le chien n’avait pas de pouls et ne respirait plus. Grâce à la détermination du sauveteur, Nalu s’est réveillé pour le plus grand bonheur de sa maîtresse, une certaine Krystal.

Crédit Photo : Santa Monica Fire Department / Facebook

De son côté, Andrew a réconforté la petite créature avant de l’emmener dans une clinique vétérinaire. L’animal a été placé dans une tente à oxygène pendant 24 heures. Par miracle, il n’a pas gardé de séquelles de l’incendie.

Aujourd’hui, Nalu est complètement rétabli et se porte à merveille. Une chose est sûre : sans l’intervention et le sang froid du pompier, le chien aurait pu perdre la vie.

Crédit Photo : Santa Monica Fire Department / Facebook