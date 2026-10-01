Voici « Comando », un chihuahua de 13 mois et mesurant 20 centimètres qui vient d'intégrer la Garde nationale mexicaine

Ne vous fiez pas à son apparence : malgré sa petite taille, ce chihuahua vient d’intégrer la Garde nationale mexicaine.

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Comando, le chihuahua de 13 mois qui vient d’intégrer la Garde nationale mexicaine

Alerte mignonnerie !

La Garde nationale mexicaine compte une nouvelle recrue pas comme les autres : un adorable chihuahua nommé Comando.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le petit chien prend déjà son rôle très au sérieux, rapporte le magazine américain People.

Un chihuahua rejoint la Garde nationale mexicaine

Malgré son inexpérience, Comando, qui pèse environ sept kilos et mesure 20 cm, est prêt à faire ses preuves.

Âgé de 13 mois, le chiot a participé à une session d’entraînement à Mexico le 29 septembre dernier.

Vêtu d’un gilet tactique ajusté à sa taille, de lunettes de protection et d’une minuscule caméra fixée sur la tête, le toutou avait fière allure dans son uniforme. La scène a été immortalisée en vidéo.

Sur les images, on voit l’animal dévaler des escaliers à toute vitesse dans un parc et faire des câlins à des agents. Vous l’aurez compris, Comando s’entend très bien avec ses collègues.

Le petit chien vivait avant avec des personnes âgées

Il faut dire que le chihuahua, qui a reçu une formation de base en obéissance, a rejoint les forces de sécurité mexicaines en tant que mascotte.

Il a notamment été recruté afin de donner une image plus sympathique de l’institution, alors que son rôle militaire prend de plus en plus d’importance dans le pays, souligne la BBC.

Comando, le chihuahua de 13 mois qui vient d’intégrer la Garde nationale mexicaine Crédit Photo : REUTERS/Toya Sarno Jordan

Comando a été adopté par les forces de sécurité il y a six mois dans l’État de Chihuahua, situé à la frontière nord du Mexique.

La boule de poils vivait autrefois chez un couple de personnes âgées. Le hic ? Ses maîtres n’ont plus été en mesure de s’occuper d’elle. Elle a donc été confiée à un refuge.

Depuis lors, le petit chien a commencé une nouvelle vie. Mais son rôle au sein de la police ne s’arrête pas là.

La suite après cette vidéo

Un emploi du temps chargé

Interrogée par Reuters, la lieutenante Debora Hernandez assure que Comando va participer à des événements scolaires, des cérémonies civiques et à des actions de sensibilisation communautaire.

En septembre dernier, le chihuahua a fait une apparition au défilé de la fête nationale mexicaine à Mexico.

Selon la lieutenante, Comando doit également rappeler au public que « derrière l’uniforme, il y a des êtres humains ».

En parallèle, il va continuer son entraînement de recherche et de sauvetage. Un emploi du temps très chargé !

L’unité canine de la Garde nationale du pays compte environ 350 membres. Cette brigade est toutefois composée de chiens de races plus imposantes, comme des labradors et des bergers allemands.

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Mexique

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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