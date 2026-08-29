À 90 ans, elle adopte un chihuahua aveugle qui adore les câlins

À 90 ans, une Américaine a adopté un chihuahua handicapé dans un refuge afin de lui tenir compagnie pour ses vieux jours.

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Donna James en train de caresser Mocha

Un match parfait !

Donna James, 90 ans, cherchait un compagnon à quatre pattes qu’elle pourrait garder sur ses genoux pour lui tenir compagnie à la maison.

Elle a ainsi adopté Mocha, une femelle chihuahua prise en charge par le refuge animalier Pawportunities, situé dans le Missouri, aux États-Unis.

À 90 ans, elle adopte une chienne aveugle pour avoir de la compagnie

Mocha n’est pas une chienne comme les autres : elle souffre de cécité, a expliqué l’association sur Instagram.

« Elle n’a pas toujours été aveugle : elle a soudainement perdu la vue un jour. Depuis, elle est devenue l’incarnation même du chien de salon. Elle veut être constamment sur les genoux de quelqu’un », a-t-elle ajouté.

Donna James en train de caresser Mocha Crédit Photo : Pawportunities

Alors que Pawportunities cherchait une famille d’accueil pour la petite boule de poils, le refuge a reçu une demande de la fille de Donna. Celle-ci recherchait un «petit chien» pour tenir compagnie à sa mère et s’installer sur ses genoux lorsqu’elle est dans son fauteuil roulant.

« J’ai immédiatement su que Mocha serait parfaite », a confié Carrie Siems, directrice générale de Pawportunities, à Upworthy.

La nonagénaire a rencontré le chihuahua peu de temps après. Une vidéo montre la vieille dame prendre la chienne dans ses bras avant de la couvrir de caresses, tout en lui murmurant tendrement quelques mots.

La suite après cette vidéo

Un adorable duo

Comme le précise le magazine People, Pawportunities a longuement échangé avec la famille de Donna afin de s’assurer que Mocha serait bien prise en charge si «quelque chose d’imprévu» devait arriver à la nonagénaire alors qu’elle s’occupait de la chienne.

Ses proches ont expliqué vivre dans un « foyer multigénérationnel », où tous les membres de la famille seraient présents pour soutenir Donna et prendre soin de la chienne.

« Avec sa fille, nous avons évoqué le fait que nous ne voulions pas que Mocha s’attache trop vie à sa nouvelle maman, au cas où celle-ci rencontrerait des problèmes de santé », a précisé le refuge.

Donna James en train de caresser Mocha Crédit Photo : Pawportunities

Avant d’ajouter :

« Sa famille emmènera donc Mocha avec elle lors de ses sorties quotidiennes pour prendre un café. La chienne passera également du temps seule à seule avec les autres membres de la famille, afin de l’aider à s’adapter au cas où quelque chose arriverait à sa nouvelle maman ».

Pour la directrice, Donna et Mocha sont faites pour être ensemble.

« Je pense que cette famille est vraiment spéciale. Le fait qu’elle vive dans un foyer multigénérationnel, où chacun est aussi aimant et bienveillant envers les autres, est remarquable. C’est vraiment réconfortant et magnifique à voir », a conclu l’association

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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