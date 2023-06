Ce chien est capable de détecter des crises d'épilepsie 9h avant leur déclenchement et a changé la vie de sa maîtresse

Un chien « détecteur de maladies » a été récompensé pour le travail formidable qu’il effectue auprès de sa maîtresse.

Le 24 mai dernier avait lieu une cérémonie un peu particulière à l’hôtel de ville de Paris, où des… chiens ont été honorés, en présence notamment du ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau.

Organisé tous les deux ans par l’association Centrale Canine, cet évènement a pour but de rendre hommage à des animaux d’exception et « les honorer publiquement pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien ».

Et parmi ces derniers se trouvait Oggy, un labrador retriever mâle, qui a été récompensé par le trophée des chiens héros dans la catégorie « détecteur de maladies

Catégorie chien détecteur de maladie

Bravo à OGGY, un labrador de 4 ½, d' @handichienscom ?

Depuis 2 ans et demi, Oggy intervient auprès de Stéphanie MARTINS en la prévenant de l'arrivée de ses crises d'épilepsie pour qu'elle puisse se mettre en sécurité. #chiensheros pic.twitter.com/epHG1kZkgI — ADOCOM-RP (@AdocomRP) May 24, 2023

Oggy, le chien qui a changé la vie de sa maîtresse épileptique

Âgée de 5 ans, cette adorable boule de poils est un chien unique, dont le flair exceptionnel lui a permis d’être repéré très jeune pour détecter les crises d’épilepsie. Il peut ainsi ressentir les prémices de ces dernières jusqu’9 heures avant qu’elles se déclenchent.

C’est pour cette raison qu’Oggy a été confié à Stéphanie Martins, épileptique originaire de Talence, près de Bordeaux (Gironde).

Et depuis que cet incroyable chien a débarqué dans sa vie, grâce à l’association spécialisée Handi’chiens, le quotidien de cette jeune femme de 29 ans a profondément changé, à tel point qu’elle considère désormais l’animal comme son ange gardien.

Il faut dire qu’Oggy a littéralement changé son quotidien, lequel était jusqu’alors régi par les crises intermittentes, qui provoquent des convulsions de toute une partie du corps de Nathalie. Une situation intenable qui avait considérablement impacté sa vie sociale.

« J’avais un problème avec le regard des autres, je me suis isolée. Je n’osais plus sortir, voir les amis et gâcher l’ambiance », a-t-elle ainsi confié à nos confrères de Sud Ouest.

Mais quand elle a découvert l’existence de chiens capable de détecter ces crises en lisant un article, Nathalie n’a pas hésité une seule seconde et a fait une demande auprès de l’association Handi’chiens, qui a été acceptée.

Depuis, elle a repris goût à la vie et envisage l’avenir plus sereinement.