Abandonnés au bord d'une voie ferrée, ces deux chiens ont attendu une semaine le retour de leur maître

Lorsque Suzette Hall, a reçu un appel pour lui dire deux chiens avaient été vus jetés hors d'une voiture près d'une voie ferrée, elle a eu le cœur brisé mais n'a pas été surprise par leur histoire.

« Cela arrive tout le temps, malheureusement » a déclaré Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan's Legacy, dont l’objectif principal est de venir en aide aux animaux de compagnie abandonnés par leurs propriétaires. Le choc n'est venu que lorsqu'elle s'est approchée suffisamment près pour voir que les deux chiens étaient des caniches et qu'ils avaient manifestement été utilisés pour la reproduction et l’élevage par la personne qui s’en est séparée.

Nul doute que les deux chiens étaient très proches de leur maître car ils sont restés exactement au même endroit pendant une semaine. « Ils restaient assis là. Les chiens abandonnés pensent toujours que la personne qui les a jetés va revenir. Ils sont si loyaux » a confié Suzette Hall. Le sauvetage s'est avéré difficile, et le fait que les chiens se trouvaient dans une zone industrielle n'a évidemment pas aidé.

« Ils n'arrêtaient pas de se cacher sous les bus et de courir le long des voies ferrées » a déclaré Suzette Hall. Heureusement pour les deux boules de poils, la sauveteuse dévouée n'a pas voulu abandonner les chiens, et elle est restée dehors avec un groupe d'assistants pendant des heures jusqu'à ce qu'ils aient réussi à les piéger.

Comme ils avaient été trouvés ensemble, la fondatrice de l’association a supposé que les deux chiens, qu'elle a ensuite appelés Major et Divine, étaient liés. Mais dès qu'ils sont arrivés chez le vétérinaire, elle et le personnel de la clinique ont compris qu'ils ne l'étaient pas. « Ils ne voulaient rien avoir à faire l'un avec l'autre » a-t-elle expliqué. Bien souvent, certains chiens se lient pendant qu'ils sont ensemble pour survivre, puis n'ont plus besoin l'un de l'autre par la suite. « Habituellement, c'est parce qu'ils sont apparentés. C’est comme de vrais frères et sœurs » a déclaré Suzette Hall.

Regardez ici les moment où les sauveteurs ont repéré et finalement piégé les chiens :

Une nouvelle vie très heureuse

Divine et Major ont été adoptés par deux familles distinctes directement depuis la clinique vétérinaire, après leur rétablissement complet. Même s'ils sont dans des foyers différents, les nouvelles vies de Major et Divine ne sont pas si différentes l'une de l'autre. Et pour cause, les deux chiots ont chacun un frère ou une sœur, et ils ont tous deux pu garder leur nom. « Ils ont tous les deux trouvé les foyers les plus extraordinaires qui soient » a fait savoir leur sauteuse, ajoutant que le plus important était leur épanouissement.

