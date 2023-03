Guillaume Diop est le premier artiste noir à être nommé danseur étoile à l'Opéra de Paris

Pour la première fois depuis sa création, l’Opéra de Paris a un danseur étoile de couleur. Il s’agit de Guillaume Diop, un jeune artiste de 23 ans.

C’est une nomination historique ! Guillaume Diop, 23 ans, est un artiste français qui est devenu le premier danseur étoile noir à l’Opéra de Paris. Il a commencé la danse à l’âge de 4 ans, a enchaîné avec le Conservatoire avant d’obtenir plusieurs grands rôles masculins, notamment dans Le Lac des Cygnes, Don Quixote et Roméo et Juliette.

L’annonce a été faite ce samedi 11 mars, lors de la représentation du ballet Giselle, à Séoul. À la fin du spectacle, le directeur de la danse José Martinez a félicité Guillaume Diop en lui annonçant la nouvelle. La scène a été filmée et sur la vidéo, on peut voir la surprise et l’émotion du jeune danseur, acclamé par le public et ses partenaires de danse.

#Étoile⁰Guillaume Diop nommé Danseur Étoile de l’Opéra de Paris par @josecmart2504 sur délégation d’Alexander Neef, à l’issue de la représentation de #Giselle de Jean Coralli et Jules Perrot au LG Arts Center de Séoul, ce 11/03. Un grand bravo ! ?⁰https://t.co/AesAPx3ZZA pic.twitter.com/RrsZlTcYr7 — Ballet Opéra Paris (@BalletOParis) March 11, 2023

« L’Opéra de Paris a sa première étoile noire. Guillaume Diop a été promu après avoir dansé Albrecht lors d’une tournée en Corée, sautant le rôle de premier danseur. Quelle ascension, à seulement 23 ans », s’est exclamée la journaliste Laura Cappelle sur Twitter.

Le premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris

Après avoir été nommé Jeune espoir de l’Opéra de Paris il y a un an, Guillaume Diop accède directement au titre de danseur étoile, sans passer par le grade précédent de premier danseur.

Guillaume Diop nommé Danseur Étolie a l’issue de la représentation de Giselle au @lgartscenter à Séoul. @BalletOParis #Etoile #nomination pic.twitter.com/ms0i6GaB9R — José Carlos Martinez (@josecmart2504) March 11, 2023

En plus de 300 ans, c’est la première fois qu’un danseur de couleur obtient cette nomination, qui est historique pour l’Opéra de Paris. En 2020, Guillaume Diop avait notamment participé à l’écriture du manifeste « De la question raciale à l’Opéra », dénonçant la discrimination raciale dans ce milieu.

« Je ne me projetais pas comme danseur. Mes parents non plus, qui pensaient qu’un garçon métis n’avait pas sa place à l’Opéra. Personnellement, je me voyais plutôt médecin », avait-il confié.

Cette nomination intervient une semaine après celle de Hannah O’Neill et le Français Marc Moreau, nommés eux aussi danseurs étoiles.