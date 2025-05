Les internautes sont dévastés en découvrant à quoi ressemble aujourd'hui le paysage de la « photo la vue au monde »

Le temps a fait son œuvre et le paysage si reposant et verdoyant que l’on connaissait a laissé place à un autre spectacle. Les internautes ont été nombreux à exprimer leur déception.

Rappelez-vous, il y a un mois, nous vous racontions l’histoire fascinante de la « photo la vue au monde » et de son auteur, Chuck O'Rear. Appelée Bliss, la photo a habillé les fonds d’écrans des ordinateurs Windows XP de Microsoft durant plusieurs années.

Outre son habillage pour les ordinateurs, c’est la beauté de cette photo qui a tant fasciné et fascine encore aujourd’hui. Avec son magnifique ciel bleu et sa colline verdoyante, la photo semblait fausse, presque irréelle. Elle est pourtant tout ce qu’il y a de plus authentique.

À travers l’écran, Bliss a fait rêver des millions d'internautes, leur rappelant qu’un tel endroit existait sur Terre. Mais depuis, le lieu a bien changé, au grand regret des internautes qui découvrent avec effroi ce qu’il est devenu.

Les internautes déçus ce qu’est devenue la colline verte

Crédit photo : Microsoft Corporation

Après des années à contempler le fond d’écran et son paysage bucolique, de nombreux internautes ont été déçus de découvrir ce qu’était devenu la colline, située près de la frontière entre les comtés de Napa et de Sonoma, en Californie. Tout comme eux, vous risquez d’avoir un choc.

Le compte Instagram insidehistory a partagé en photos l’évolution du lieu à travers les années. On découvre tout d’abord une photo datant de 2006, soit dix ans après le premier cliché. On y voit un paysage plus sec et moins attrayant. Puis, on découvre des photos plus récentes de 2020 et 2024 où trône désormais un vignoble.

Crédit photo : insidehistory/ Instagram

La comparaison du lieu a suscité de vives réactions négatives de la part des internautes.

« Donc c'est ruiné. Bravo » ; « Avant, je regardais ça pendant plusieurs minutes et j’aurais aimé être là-bas… c’est triste maintenant », regrettent-ils.

D’autres ont tenté de tempérer en rappelant que l’image de 2006 a été prise en automne d’où l’absence de végétation. Certains ont même indiqué que le lieu était « à couper le souffle » quand on le visite en personne.

Crédit photo : insidehistory/ Instagram

Un dernier internaute a même tenté de dédramatiser la situation :

« Tout le monde réagit comme si c’était un immeuble en briques grises maintenant ».

La photo de 2025 est-elle suffisamment belle pour être le nouveau fond d’écran de nos ordinateurs aujourd’hui ?

Crédit photo : insidehistory/ Instagram

Crédit photo : insidehistory/ Instagram