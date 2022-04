Ce graphiste de talent imagine à quoi ressembleraient 10 logos célèbres au Moyen-Âge

Le graphiste Ilya Denisov est mordu d’art et d’histoire. Et grâce à sa série baptisée « Medieval Branding », il a trouvé le moyen d’allier ses passions pour illustration, le logo et le branding.

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

En effet, il a décidé d'imaginer à quoi auraient ressemblé les logos de marques modernes célèbres si elles avaient existé au Moyen Âge. Ci-dessous, vous trouverez donc 10 logos qu’il a réalisés grâce à ses talents de graphiste. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son travail est vraiment réussi. D’ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui accrochent avec son univers, n’hésitez pas à le suivre sur son compte Instagram.

Le Moyen-Âge, une période inspirante

L’idée de s’inspirer de la période du Moyen-Âge est venue après avoir visité plusieurs châteaux médiévaux en Biélorussie, une atmosphère qui l’a encouragé à créer cette série d'œuvres. Selon Ilya Denisov, le Moyen-Âge est une époque particulièrement intéressante de l'histoire et, en particulier, de l'art du Moyen-Âge. Il a donc souhaité approfondir ses connaissances à ce sujet en reprenant lui-même les codes médiévaux.

Voici les logos imaginés par le graphiste :

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram

Crédit : ilya_stallone_artist / Instagram