La comète du siècle est arrivée : découvrez les images spectaculaires de sa traversée dans le ciel

Son arrivée a été annoncée : depuis ce week-end, il est possible de voir la comète Tsuchinshan-Atlas dès la tombée de la nuit. Un phénomène rare immortalisé dans de sublimes photos.

On vous en a parlé : la comète Tsuchinshan-Atlas, surnommée “la comète du siècle”, a fait son apparition dans le ciel ce samedi 12 octobre. Détecté pour la première fois en janvier 2023, ce petit corps de roche et de glace est visible à l'œil nu depuis la France, un phénomène très rare.

Crédit photo : Gaëlle P.Photographie / Facebook

Depuis ce samedi 12 octobre, il est possible de voir la comète depuis l’hémisphère nord. L’occasion idéale pour les passionnés d’astronomie de lever la tête vers le ciel afin d’apercevoir la comète et sa belle traînée lumineuse. Selon des explications données par France Bleu, ce phénomène est visible lorsque la glace contenue dans le noyau de la comète se sublime et laisse échapper une longue traînée de poussière qui reflète la lumière du Soleil.

De nombreux Français ont profité du week-end pour admirer la comète et la prendre en photo. Ils ont ensuite publié leurs clichés sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @CastelThomas974 / X

La comète du siècle en images

Le phénomène a été vu partout en France : dans les Landes, en Isère, à Capbreton, depuis le Mont-Ventoux, en Auvergne, en Savoie… Si vous avez manqué l’événement, pas de panique : la comète sera encore visible à l'œil nu pendant une dizaine de jours, dès la tombée de la nuit. Elle va peu à peu baisser en luminosité à mesure qu’elle s’éloignera du Soleil.

Crédit photo : @tonioche06 / X

Pour bien voir la comète, le ciel doit être dégagé. Choisissez un lieu loin de la pollution lumineuse et regardez en direction de l’ouest. Pensez à sortir à la tombée de la nuit et n’attendez pas qu’il fasse nuit noire pour observer la comète. N’oubliez pas de prendre de sublime clichés et dépêchez-vous : après le 20 octobre, il sera trop tard et la comète ne pourra être vue qu’avec l’aide d’un télescope.

Crédit photo : TuKiia / Facebook