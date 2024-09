Une comète lumineuse et « incroyable » sera visible à l'oeil nu en France dans quelques jours

Les astronomes sont confiants sur les possibilités d’observer cette comète venue des recoins de l’espace pour un moment qui s’annonce grandiose.

Un spectacle de toute beauté pourrait avoir lieu dans le ciel de France en octobre. Entre le 12 et le 30 octobre, il faudra avoir les yeux rivés vers le ciel, côté Ouest de préférence. La Comète C/2023 A3, aussi appelée Tsuchinshan-ATLAS, devrait être visible à l'œil nu, si tout se passe bien, indique la Société astronomique de France (SAF). « Elle pourrait bien être incroyable », estime Gilles Dawidowicz, son vice-président.

L’observatoire de Paris renchérit en indiquant qu’il pourrait même s’agir de « la comète du siècle ». L’objet stellaire a été découvert en janvier 2023 par les astronomes. Il doit passer près de la Terre à quelques 240 000 km/h après des « des millions d’années » d’errance dans l’espace.

Les conditions réunies pour observer « la comète du siècle »

Crédit photo : Observatoire de Paris/ SAF

Selon la SAF, Tsuchinshan-ATLAS devrait briller de mille feux le mois prochain. Sa magnitude (autrement dit, son intensité lumineuse) devrait atteindre les 2,4. En astronomie, plus la magnitude est petite, plus l’objet brille. Seulement voilà. Vendredi 27 septembre, la comète a atteint son point le plus proche du Soleil. Le risque qu’elle se désintègre, même partiellement, est alors bien concret.

Cependant, le président de la Commission des comètes de la SAF, Nicolas Biver, reste plutôt confiant : « Vu comment elle se comporte depuis quelques jours, elle est bien partie pour tenir ». Si tel est le cas, Tsuchinshan-ATLAS sera alors visible une demi-heure le 12 octobre et un peu plus d’une heure et demie le 21 octobre.

Comète C/2023 A3 observée au Chili en septembre dernier. Crédit photo : Yuri Beletsky/ X

Pour couronner le tout, il se murmure même que l’on pourrait être en mesure de voir la queue de la comète, chose plutôt rare. Il n’y a plus qu’à espérer que la météo et la chance soient avec nous afin que l’on assiste à un superbe spectacle. Alors, ouvrez bien grand les yeux.