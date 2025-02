En Irlande, ce photographe capture des murmurations d'oiseaux qui ressemblent à un oiseau géant

James Crombie, photographe professionnel, a dédié un livre d’images aux murmurations d’oiseaux qui forment, dans son intégralité, un oiseau géant.

La beauté de la nature a toujours le don de nous époustoufler. En Irlande, dans la région des midlands, de grand groupes d’étourneaux ont pris l’habitude de se rassembler en fin de journée pour voler ensemble, prenant alors des formes évocatrices dans le ciel.

Crédit photo :James Crombie

Fasciné par ce qu’on appelle les murmurations, James Crombie, un photographe professionnel spécialisé dans le sport, a installé son matériel dans la région afin de suivre ces volatiles chorégraphes pendant plusieurs jours.

“Il y a de l'expérience parce qu'il faut des conditions parfaites. Pas trop de vent, il faut qu'il ne fasse pas trop froid, que le ciel soit dégagé... En plus, les oiseaux commencent ces vols au coucher du soleil, ce qui rend les photos difficiles, car il y a moins de lumière et la pose est plus longue. Avant ça, je me suis rendu là-bas 400 fois en 4 ans. Alors quand j'ai pris ces photos, je savais que j'avais quelque chose de spécial. Je pensais bel et bien qu'elles pourraient faire le tour du monde. Depuis, on m'en parle tous les jours !”

Crédit photo :James Crombie

Le photographe a confié s’être intéressés aux oiseaux durant la période du Covid, lorsque le sport, qui était son domaine de prédilection, était complètement à l’arrêt.

“Je n'avais plus rien à faire, j'ai visité les lacs autour de chez moi et c'est là que tout a commencé. Initialement, je me rendais au lac avec un ami et maintenant avec un autre. Pour moi, ça représente plus une activité, j'y vais pour discuter en plein air. Certaines personnes préfèrent jouer au golf, aller au bar, moi c'est mon passe-temps. Avec le coucher de soleil, c'est vraiment incroyable. Quand je ne travaille pas, c'est un lieu où j'adore aller”.

Crédit photo :James Crombie

Des photos à couper le souffle

Les étourneaux sont également appelés “sturnus”. Deux noms qui font référence au terme «étoile», probablement par rapport à leur silhouette en vol, qui y ressemble avec le long bec, leurs ailes et leur courte queue.

Le photographe irlandais a permis de mettre la lumière sur ces rassemblements massifs d'étourneaux, des petits passereaux que l'on retrouve sur tous les continents, exceptés l'Antarctique.

“Il y a tellement d'images fausses avec l'intelligence artificielle, que les images d'animaux authentiques, qui montrent des choses qui sont vraiment arrivées, touchent les gens”.

Crédit photo : James Crombie

Les plus belles images du photographe irlandais sont à retrouver dans son livre, «Murmurations» et ses plus belles oeuvres sont également visibles sur son site internet.