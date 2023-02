Un groupe de jeunes transforme les cages d'escalier délabrées de leur HLM et le résultat est incroyable

À Gisors, une commune située dans le département de l’Eure, des jeunes issus d’un quartier populaire se sont donnés pour mission de rénover les cages d’escalier délabrées de leurs bâtiments HLM.

Alors que le Soleil semble avoir abandonné Paris et sa banlieue, le décorateur d’intérieur et graffeur nommé graffdeco75 sur Instagram, revêt de couleurs vives les cages d’escalier délabrées son bâtiment HLM.

Crédit Photo : capture photo / AJ+

En effet, le jeune homme et six autres amis ont décidé de repeindre bénévolement les halls de leur cité située dans le quartier des Bornes, à Gisors (Eure). Armés de leurs pinceaux et de leurs bombes de peinture, l’artiste et ses acolytes ont réalisé des fresques murales représentant des oiseaux.

«Ça faisait 40 ans qu’il n’y avait pas eu de peinture. Ça s’écaillait, il y avait des traces d’eau. C’était vraiment souillé. Nous, on était chauds, on était six, on s’est lancés(…)», a expliqué le responsable du projet âgé de 28 ans à AJ+.

Avant d’ajouter : «Sur la première action, tout était financé de notre poche. On a fait une collecte. On a acheté la peinture, les scotchs, les bâches… Tout ce qu’il fallait».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la transformation est à couper le souffle, comme le démontrent les images filmées par le média en ligne.

Un avant/après qui cartonne sur TikTok

À travers cette initiative, Graffdeco75 vise à améliorer le bien-être des habitant.es. Celui qui est également connu sous le pseudonyme de «ledessinateur2piaf» sur TikTok a partagé une vidéo de son projet sur le réseau social chinois.

Sans surprise, le clip est rapidement devenu viral, récoltant au passage plus de 52 millions de vues depuis sa publication. Résultat : «le bailleur aimerait bien faire d’autres villes».

Comme le rapporte le site POSITVR, l’office HLM va financer la rénovation de onze autres cages escalier de différents bâtiments. Ce coup de pouce financier, obtenu grâce à la mobilisation des habitants du quartier, permettra au collectif de démontrer (une nouvelle fois) l’étendue de ses talents.