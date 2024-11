Il achète une banane, proclamée oeuvre d'art, pour 6,2 millions de dollars et... la mange

Ce vendredi 29 novembre, Justin Sun a pris un malin plaisir à déguster la fameuse banane scotchée qu’il avait acquis pour la modique somme de 6,2 millions de dollars la semaine dernière.

Les œuvres d’art ont généralement ce mérite de traverser le temps, sauf quand il s’agit d’un simple aliment à consommer. En 2019, l’artiste italien Maurizio Cattelan voulait interroger la notion d’art et sa valeur en présentant une œuvre assez déroutante : une banane scotchée à un mur.

Si l’oeuvre, baptisée “Comedian” a semblé très simpliste, elle a fait son effet puisqu’elle a évidemment suscité le débat attendu par l’artiste. Que vaut vraiment cette banane scotchée sur un mur ? Lors de sa première exposition à Miami en 2019, elle était estimé à 120 000 dollars (soit environ 113 000 euros). Un prix qui avait poussé un autre artiste, David Datuna, à manger la banane pour dénoncer sa valeur déconcertante.

Crédit photo : Sotheby's

Seulement voilà, comme l’art est intemporel, la banane était de toute façon changée tous les deux jours. En outre, l'œuvre d'art existe en plusieurs exemplaires. En Corée du Sud, un étudiant avait également décidé de manger la banane exposée dans un musée à Séoul parce qu’il avait faim. Un autre exemplaire a également été donnée au musée Guggenheim de New York.

Le 21 novembre dernier, la banane scotchée a été l’objet d’une vente aux enchères mirobolante. Elle a été vendue pour la somme de 6,2 millions de dollars (soit plus de 5,8 millions d’euros) à Justin Sun, un entrepreneur sino-américain, fondateur de la plateforme de crypto-monnaies Tron.

Lorsqu’il a remporté l’enchère, Justin Sun était incrédule durant les premières secondes, avant de réaliser que cette acquisition pourrait devenir quelque chose d’important. Il avait alors indiqué qu’il comptait manger la banane.

Crédit photo : X / Crypto_Goku

La dégustation la plus chère de l’histoire ?

Ainsi, ce vendredi 29 novembre, il a réuni la presse à Hong Kong afin d’immortaliser ce moment. Il a comparé cette œuvre d’art conceptuel aux NFT, des certificats d’authenticité numérique rattachés à un fichier numérique, qui se revendaient à prix d’or il y a quelques années.

“La plupart de ces objets et idées existent en tant que propriété intellectuelle et sur internet, par opposition à quelque chose de physique”

Crédit photo : X / Crypto_Goku

Face aux journalistes, il est donc allé au bout de son idée en décrochant la banane du mur, enlevant le scotch et mangeant le fruit comme un simple dessert. À ses yeux, manger la banane fait également partie de l’histoire de l’oeuvre et constitue une fin logique et naturelle.

“C’est bien meilleur que les autres bananes. C’est vraiment très bon. Manger cette banane lors d’une conférence de presse fait aussi partie de l’histoire de l’art”

Justin Sun a mangé la banane qu'il a acquis pour 6,2 millions de dollars. @justinsuntron avait dépensé 6,2 millions de dollars lors d'une vente aux enchères de Sotheby's pour acquérir l'œuvre emblématique de Maurizio Cattelan. pic.twitter.com/W0CrHbIu6j — Goku (@Crypto__Goku) November 29, 2024

Les spectateurs qui ont assisté à la dégustation sont repartis chacun avec un rouleau de ruban adhésif gris, le même que celui qui maintenant la banane sur le mur, et une banane, à consommer évidemment. À moins que certains veuillent reproduire l’oeuvre d’art chez eux. Certains diront qu'il pourrait s'agir de "la banane du siècle".