Pour la première fois, Brad Pitt a exposé ses sculptures dans un musée

Brad Pitt, l'acteur, producteur et humanitaire primé, peut désormais ajouter sculpteur à sa liste toujours plus longue de carrières réussies. Et pour cause, 19 septembre dernier, il a présenté neuf de ses œuvres au musée d'art Sara Hildén de Tampere, en Finlande.

Crédit : BradPittPlanB / Twitter

À voir aussi

Pitt a déjà reçu de grands éloges, même de la part des plus grands sceptiques. Le critique d'art britannique Jonathan Jones a par exemple déclaré : « de manière choquante, Brad Pitt s'avère être un très bon sculpteur, il a réussi à éviter l'embarras de l'art des célébrités pour révéler des œuvres puissantes et dignes d'intérêt, quel que soit le critère utilisé. »

L'une des sculptures principales, intitulée « Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time », est un grand panneau de plâtre représentant une fusillade entre huit personnages. « Pour moi, il s'agit d'une réflexion sur moi-même. Il s'agit de savoir où je me suis trompé dans mes relations, où j'ai fait un faux pas, où je suis complice. Pour moi, c'est né de l'appropriation de ce que j'appelle un inventaire radical de soi, en devenant vraiment brutalement honnête avec moi-même et en tenant compte de ceux que j'ai pu blesser, des moments où j'ai simplement fait fausse route » a confié Brad Pitt.

Crédit : BradPittPlanB / Twitter

Crédit : BradPittPlanB / Twitter

L'inventaire radical de soi et de sa vie se poursuit avec d'autres œuvres, comme une grande pièce en cuivre ressemblant à un cercueil, remplie de personnes fragmentées, ainsi qu'une création grandeur nature d'un homme mettant sa tête dans un étau. D'autres sculptures de l'acteur évoquent la douleur intérieure et la réflexion. Brad Pitt explore souvent l'idée de structure et la fragilité du foyer, peut-être en référence à son divorce avec Angelina Jolie en 2016 et à la perte de la garde de ses enfants.

La toute première sculpture de comédien star, « House a Go Go », est une pièce faite de chutes de bois et de ruban adhésif. Une autre série de maisons en silicone est criblée de balles de différents calibres, le trajet de chaque balle étant clairement défini.

Crédit : BradPittPlanB / Twitter

Crédit : BradPittPlanB / Twitter

Une première exposition

Brad Pitt a présenté ses œuvres lors d’une rencontre organisée avec ses amis l'artiste britannique Thomas Houseago et le musicien Nick Cave. « Pour moi, c'est un nouveau monde et une première opportunité de montrer mon travail » a-t-il affirmé. De son côté, Sarianne Soikkonen, la conservatrice en chef du musée, a décrit l’exposition comme « excitante et merveilleuse ».

Crédit : BradPittPlanB / Twitter

Crédit : sarahildenart / Instagram

Qu’en pensez-vous ?