Le faux Brad Pitt qui a arnaqué Anne de 830 000 € identifié au Nigeria par un hacker, il devrait être bientôt arrêté

Quelques jours après le reportage sur une immense arnaque, le faux Brad Pitt a été identifié grâce à un hacker sensible à la détresse d’Anne. Le brouteur a été retrouvé au Nigéria et devrait bientôt être arrêté.

Il y a parfois des actualités qu’il est difficile de rater ! Ce 12 janvier, un reportage de l’émission Sept à Huit, sur TF1, donnait la parole à Anne, une femme de 53 ans, qui s’était fait arnaquer de 830 000 euros par un faux Brad Pitt. Au-delà de l’arnaque, ce sont surtout les montages photos amateurs qui ont beaucoup fait parler, plaçant Anne au centre des moqueries sur les réseaux sociaux.

La quinquagénaire se retrouvait alors victime de cyberharcèlement, à tel point que TF1 a supprimé le reportage en replay afin de stopper cette vague de moqueries. Bien heureusement, il y a également des personnes qui ne sont pas restées insensibles à cette histoire insensée.

Crédit photo : TF1

Marwan est un hacker ayant fondé une société pour venir en aide aux victimes d’arnaques en ligne. Il a rencontré Anne via le reportage et est intervenu afin de donner son avis d’expert, avant d’être mis en relation avec la victime. La production de TF1 affirme alors qu’Anne réglera ses honoraires mais cette dernière indique ne pas avoir d’argent, ruinée à cause de l’arnaque.

Qu’importe pour Marwan qui va tout de même mettre ses compétences au service de la victime. Ce mardi 14 janvier, dans une vidéo de la chaîne YouTube Legend, Marwan a révélé avoir retrouvé l’auteur de l’arnaque.

Le faux Brad Pitt démasqué !

En effet, grâce aux informations bancaires et le suivi de l’argent par Anne, Marwan a pu transmettre un lien piégé au faux Brad Pitt. Le piège a fonctionné puisque Marwan a pu accéder à l’intégralité du téléphone de l’escroc.

Ainsi, Marwan découvre que le brouteur est originaire du Nigeria et retrouve même les coordonnées GPS de sa maison. En outre, il découvre également que le faux Brad Pitt se faisait également passer pour Keanu Reeves pour le même type d’arnaques.

“Il va se faire arrêter normalement dans les jours qui viennent. On a grand espoir qu’Anne puisse récupérer son argent, peut-être pas en intégralité mais, à mon avis, une bonne partie”

Crédit photo : TF1 / 7 à 8

En effet, l’argent pourrait être récupéré, selon Marwan, grâce au procès qu’Anne a intenté à sa banque. Si le brouteur finit réellement par être arrêté, ce serait un beau dénouement pour Anne, considérée comme la plus grosse victime d’escroquerie sur une usurpation d’identité de célébrité au monde. Par ailleurs, Anne s'en est également prise à TF1, dénonçant le reportage humiliant.