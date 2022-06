Ardennes : il gratte une grille de mots croisés et remporte 600 000 euros

Dans les Ardennes, un jeune homme âgé de 23 ans a acheté un ticket à gratter et a choisi une grille de mots croisés. Cet excellent choix lui a permis de remporter la somme de 600 000 euros.

Ce vendredi 3 juin, dans les Ardennes, un événement a fait la joie des habitants de Bogny-sur-Meuse. Un jeune homme âgé de 23 ans s’est rendu dans le bar-tabac de la commune pour acheter deux jeux à gratter. Il a choisi deux grilles de mots croisés et a dépensé 10 euros. Il s’est ensuite assis au comptoir pour boire un café avant de jouer au jeu de hasard.

Crédit photo : iStock

À sa grande surprise, l’un des Méga Mots Croisés était gagnant. Le jeune homme n’a pas tout de suite réalisé la somme qu’il avait gagné.

Il remporte 600 000 euros

Quand le gérant du bar-tabac a scanné son ticket, un message demandant de contacter la Française des jeux s’est affiché, signe que le gain était important. La surprise a été immense quand le jeune homme a appris qu’il avait gagné… 600 000 euros !

« 600 000 euros, ça peut changer une vie, a affirmé Philippe Lecoq, le patron du bar-tabac. Quand le ticket est passé à la machine et qu’elle a affiché qu’il fallait contacter la Française des jeux à tel numéro, on a compris que ça allait être beaucoup. Tout le monde est content pour lui, car on n’est pas en ville : tout le monde se connaît. Cela rebooste un peu tout le monde, ça bouge dans le village ! C’est le genre de conversation qui fait plaisir. »

Crédit photo : iStock

Cet événement a fait le bonheur du vainqueur, mais aussi de l’ensemble des villageois et du gérant du bar-tabac. Dans ce petit commerce, le plus gros lot jamais gagné s’élevait à 20 000 euros.

« On n’y croyait pas, depuis le temps que je fais la Française des jeux et qu’on n’a pas de gagnant… Je finissais par me demander s’il faudrait attendre que je sois en déambulateur pour avoir un gros lot, a plaisanté Philippe Lecoq. On est vraiment contents pour lui, il nous prend un ou deux jeux chaque fois qu’il vient. »

Avec cette somme, le grand gagnant ne compte pas changer ses habitudes et souhaite continuer de travailler. Il est même revenu au bar-tabac pour boire un café en attendant de recevoir son gain. Quant au gérant du commerce, il espère secrètement se faire payer un verre par son fidèle client.