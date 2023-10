Arrivez-vous à résoudre cette énigme mathématique qui rend fous les internautes ?

Un test mathématique largement relayé sur les réseaux sociaux a piégé de nombreux internautes. Arriverez-vous à résoudre le test sans vous tromper du premier coup ?

Si vous voulez entraîner votre cerveau et que vous aimez les mathématiques, cette énigme est faite pour vous. Ce test a fait le buzz sur internet car il a piégé un grand nombre d’internautes qui n’ont pas été assez attentifs. En effet, la majorité de ceux qui ont essayé de résoudre l’équation ont échoué dès la première tentative à cause d’un détail qui fait toute la différence.

Alors, arriverez-vous à trouver la réponse à ce test dès le premier coup ? Pour le savoir, tentez votre chance.

Une opération à résoudre

À première vue, cette opération n’a rien de compliqué car elle englobe des additions et une multiplication. Cependant, tout n’est pas si simple.

Sur la première ligne, on peut voir une addition de trois boissons dont le total est 30. Sur la deuxième ligne, on voit une boisson additionnée à deux burgers avec un total de 20. La troisième ligne comprend des frites additionnées à un burger pour un total de 9. Enfin, la dernière opération dévoile un burger, des frites et une boisson avec une addition et une multiplication.

Crédit photo : Keril / Facebook

En résolvant cette opération, la majorité des internautes sont parvenus au résultat de 25. Et pourtant, ce n’est pas la bonne réponse. Si vous êtes arrivé au même résultat, voici la solution.

Un détail qui change tout

Sur la première ligne, on comprend facilement que chacune des boissons équivaut au 10. La deuxième ligne signifie que la boisson est égale à 10 et le burger à 5. Jusqu’ici, les calculs sont simples. Cependant, la situation se complique après. En voyant la troisième ligne, la majorité des internautes a déduit que chaque portion de frites équivalaient à 2, ce qui est vrai. Ainsi, les internautes ont suggéré que la bonne réponse était 25 en résolvant la dernière opération, ce qui est une erreur.

Un petit détail a échappé à de nombreuses personnes. Sur la troisième ligne, on peut voir une double portion de frites, ce qui n’est pas le cas dans la dernière opération. Ainsi, une seule portion de frites est égale à 1. Par la suite, la règle de la priorité de la multiplication s’applique, ce qui donne 10 x 1 + 5 = 15, et non 25.

Un détail qui fait toute la différence.