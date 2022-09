Après avoir gagné 3 millions d'euros à la loterie, cette famille de réfugiés va les utiliser de la plus belle des façons

En Australie, un couple de réfugiés et leurs deux enfants ont remporté 3 millions d’euros en jouant à la loterie. Ils souhaitent utiliser cet argent pour une bonne cause.

Le hasard fait parfois bien les choses puisqu’en Australie, une famille de réfugiés originaire du Burundi a vu le bonheur frapper à sa porte.

Aristide Nininahazwe et sa femme Esther Mboneye ont toujours eu une vie difficile et ont vécu de nombreuses années dans un camp de réfugiés pour échapper à la guerre civile dans leur pays. Ils ont été confrontés à la pauvreté toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils connaissent un vrai chamboulement.

Un jour, le couple a décidé d’acheter un ticket à la loterie. Plus de 200 000 personnes ont participé à l’événement et plusieurs gains étaient disponibles, d’un prix total de 7,5 millions de dollars. Les participants pouvaient remporter deux prix de 500 000 dollars en espèces ou encore une Mercedes Benz. Face au nombre de personnes ayant tenté leur chance, le couple ne pensait jamais gagner quelque chose.

Cependant, les réfugiés ont bien eu de la chance puisqu’ils ont remporté le jackpot.

Ils remportent 3 millions d’euros

En remportant le gros lot, les amoureux sont passés de réfugiés à millionnaires en l’espace d’un instant.

« Lorsque vous devenez millionnaire du jour au lendemain, il se passe tellement de choses dans votre tête. On se demande si c’est réel », a confié le père de famille.

Les réfugiés ont remporté une maison d’une valeur de 3 millions de dollars ainsi que 700 000 dollars en espèces. Quand ils sont entrés dans la maison de luxe, qui comporte une piscine, une cuisine ouverte, une salle de jeu et un dressing, le couple n’en a pas cru ses yeux.

« Chaque fois que je m’endormais, je faisais des cauchemars. Comme si quelqu’un allait venir frapper à la porte et dire qu’il avait fait une erreur. Nous nous sentons très privilégiés et chanceux d’être dans cette position car tout le monde n’a pas cette chance, alors c’est vraiment bouleversant. C’est le rêve de tout le monde et c’est un rêve qui devient réalité », a déclaré Esther Mboneye.

Ils souhaitent passer du temps en famille

Peu de temps après cet événement, le couple a eu un nouvel enfant. Aujourd’hui, les millionnaires savent ce qu’ils vont faire de leur argent puisqu’ils ont décidé de travailler moins pour passer plus de temps avec leurs enfants. Chaque parent va prendre un jour de congé supplémentaire chaque semaine pour passer du temps en famille.

« Nous voulons simplement nous préparer pour l’avenir. Parfois, nous avions deux ou trois emplois à la fois et nous étions à peine à la maison pour passer du temps ensemble. Nos journées passent si vite. Je pense que construire des souvenirs pendant que les enfants sont jeunes et avoir cette opportunité est vraiment incroyable. Alors c’est vraiment bien de freiner un peu », a confié la mère de famille.

Le couple souhaite également économiser et placer de l’argent de côté pour assurer un avenir à ses enfants, tout en leur apprenant les valeurs du travail.

« Nous ne voulons pas que nos enfants aient à lutter comme nous l’avons fait. Nous voulons donc nous assurer que nous laissons une sorte d’héritage. Nous avons l’impression d’avoir reçu cette graine, en quelque sorte, et nous devons planter cette graine pour que les générations futures puissent en profiter également et ne pas travailler aussi dur », a conclu Esther.