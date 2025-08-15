Elle guérit d'un cancer du sein et remporte deux millions de dollars à la loterie

Nicole Walter, survivante du cancer du sein, a vu sa vie changer du jour au lendemain après avoir remporté le jackpot à la loterie américaine.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Nicole Walter revient de loin. Cette Américaine de 42 ans a survécu à un cancer du sein. Une maladie qui lui a été diagnostiquée en 2023, rapporte People.

Deux ans plus tard, cette grand-mère de dix petits-enfants peut entrevoir l’avenir d’une façon plus sereine. D’autant plus que cette dernière bénéficie d’un énorme coup de pouce financier.

En effet, cette habitante de Pennsylvanie a raflé la coquette somme de 2 millions de dollars à la loterie (environ 1 710 720 million d’euros). Une bonne nouvelle qui survient après la fin de son traitement contre le cancer.

L’heureuse gagnante a récupéré son chèque d’une valeur de 2 021 096,49 dollars, ce mercredi 13 août, auprès du bureau régional de la loterie.

Crédit Photo : Pennsylvania Lottery

« J’étais sous le choc »

Une chose est sûre : la quadragénaire ne s’attendait pas à gagner un tel gain après avoir joué au Monopoly Progressive Jackpots, un jeu en ligne dont le jackpot augmente au fur et à mesure en fonction de la mise.

« Mon écran de téléphone est devenu noir et deux millions sont apparus. J’étais sous le choc (…) », se souvient la joueuse auprès de la loterie de Pennsylvanie.

Ce montant est le plus gros gain instantané jamais remporté au MONOPOLY Progressive Jackpots.

Crédit Photo : Pennsylvania Lottery

Nicole Walter va utiliser une partie de sa cagnotte pour rénover sa ferme et gâter ses proches.

« Nous sommes ravis de remettre ce prix à Nicole Walter. Cela nous rappelle que chaque jour, la loterie de Pennsylvanie offre des prix qui changent la vie des Pennsylvaniens dans tout l'État », a déclaré la loterie.

