Dans l'Oise, un homme devient millionnaire avec un jeu à gratter... juste après avoir remporté dix euros !

Dans l’Oise, un homme a gagné 10 euros grâce à un jeu à gratter. Il a décidé de retenter sa chance. Résultat : il est devenu millionnaire.

Début mai, un homme originaire de l’Oise a vécu l’une des plus belles journées de sa vie. Et pour cause : il est devenu millionnaire, rapporte Oise Hebdo.

Ce jour-là, ce quinquagénaire s’est rendu au Diplomate, un bac-tabac situé à Compiègne. Sur place, cet habitué de l’établissement a acheté deux jeux de grattage, explique le site d’information.

Coup de chance : l’homme a remporté dix euros. Avec ce gain, il a décidé de s’offrir un Millionnaire, un jeu à gratter de la Française des jeux. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur était loin de se douter que sa vie était sur le point de changer.

«Il est sorti de l’établissement avec son jeu. Il l’a gratté en sortant, juste le temps de traverser la rue, puis il est revenu dans le café», raconte la patronne du bar-tabac à nos confrères.

«Il a pleuré de joie»

Comme le précise l’hebdomadaire, la gérante est tombée des nues en vérifiant le ticket de son client. Il faut dire que ce dernier venait de remporter 1 million d’euros.

«Il a commencé à réaliser et il s’est assis. Il a pleuré de joie et moi aussi», détaille la commerçante. Elle poursuit : «J’ai moi-même appelé la Française des Jeux. Et je lui ai tendu le téléphone».

Sans réelle surprise, l’heureux gagnant s’est empressé de récupérer son jackpot. «Depuis, il est revenu prendre son café au Diplomate, comme d’habitude», précise Oise Hebdo.