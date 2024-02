Défi visuel : arriverez-vous à trouver le chien sur cette image en... 7 secondes ?

Avis aux amateurs d’énigmes visuelles ! Cette image va mettre votre perception et votre cerveau en marche car il faut y repérer le chien caché en 7 secondes !

Depuis plusieurs années, Internet et les réseaux sociaux sont devenus un nouveau terrain de jeu pour celles et ceux qui aiment faire fonctionner leurs neurones. Entre énigmes visuelles, casse-têtes, illusions d’optique et tests de psychologie, il y en a pour tous les goûts.

Des jeux divers et variés, et surtout non chronophages à l’image de ce nouveau défi que l’on vous propose aujourd’hui. Sur ce dessin est représenté un paysage rocailleux, avec plein de pierres ayant chacune une forme différente. Le but ici est de trouver le rocher en forme de chien parmi tous les autres.

Trouver un chien en 7 secondes !

Une mission qui peut vous sembler facile sauf que vous n’avez le droit qu’à 7 secondes pour repérer le fameux chien. Au premier regard, on observe plusieurs pierres représentant un chien, mais seule l’une d’entre elles est à trouver. Est-ce que vous l’avez ? On vous dévoile la réponse ci-dessous !

Le voici caché à droite de l’image avec sa tête vraiment bien visible grâce à la nuance de gris chère à Christian Grey. Si vous avez réussi à repérer le chien en 7 secondes, c’est un signe que vous avez une capacité de raisonnement, d’interprétation et de logique bien au-dessus de la moyenne.