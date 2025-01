Elle se fait dévorer par un ours alors qu'elle est au téléphone avec sa mère, qui entend ses dernières paroles

Olga Moskalyova est une jeune fille de 19 ans qui a été tuée par un ours en Sibérie. Avant de mourir, elle a pu adresser quelques mots à sa mère au téléphone.

En 2011, un terrible drame s’est produit dans l’est de la Sibérie. Olga Moskalyova, une jeune femme de 19 ans, se promenait avec son beau-père Igor le long d’une rivière en plein été. Tout se passait bien jusqu’à ce que les deux personnes se fassent attaquer par un ours.

Crédit photo : iStock

En effet, un ours brun s’est jeté sur Olga et son beau-père. Si la jeune fille a réussi à esquiver l’animal, ce n’est pas le cas d’Igor qui a été tué par l’ours. Terrifiée, Olga a commencé à courir avant que l’ours ne la rattrape. L’animal l’a mordue à la jambe avant de la traîner sur le sol.

Alors qu’elle tentait de survivre, Olga a eu le réflexe d’appeler sa mère et lui a dit ces quelques mots : “Maman, au secours, l’ours me mange !” Un appel qui a marqué sa mère à vie.

“Je pensais qu’elle plaisantait puis j’ai entendu l’horreur et la douleur dans la voix d’Olga, ainsi que les sons d’un ours qui grogne et mâche. J’aurais pu mourir sous le coup du choc”, a-t-elle confié à Lad Bible.

Des mots poignants

Sous le choc, la mère d’Olga a tenté de contacter Igor, ne sachant pas qu’il était décédé. Elle a ensuite appelé les autorités et les membres de sa famille qui vivaient non loin de là. Puis, Olga l’a rappelée en lui disant : “Maman, les ours sont de retour. Elle est revenue et a amené ses trois bébés. Ils me mangent.”

Affolée, la mère d’Olga a fait tout ce qu’elle a pu pour rassurer sa fille et prévenir les secours à distance. Finalement, Olga l’a appelée une dernière fois en prononçant ces mots : “Maman, je n’ai plus mal. Je ne ressens plus la douleur. Pardonne-moi pour tout, je t’aime tellement.”

Crédit photo : iStock

30 minutes après cet appel, le frère d’Igor est arrivé sur les lieux avec la police. Les forces de l’ordre ont retrouvé les corps sans vie d’Olga et de son beau-père. À la suite de cet incident, six chasseurs ont été contactés par les services d’urgence afin de tuer la mère ours et ses petits.

Ce n'est pas la première fois que des êtres humains sont attaqués par un ours dans de telles circonstances. En février dernier, un ours a attaqué un homme et son fils. Pour se venger, l'homme n'a pas hésité à le tuer et à le manger en famille. S'il est rare de survivre à l'attaque d'un ours, certaines histoires ont une fin heureuse, comme celle de ce Canadien qui a sauvé la vie de sa femme attaquée par un ours, ou de cette jeune femme qui a réussi à survivre grâce à sa pince à cheveux.

Si vous croisez la route d'un ours brun, deux options s'offrent à vous. Si l'ours n'a pas remarqué votre présence, rebroussez chemin sans faire de bruit pour ne pas attirer son attention. S'il vous a vu, gardez votre sang-froid ne faites pas de gestes brusques et parlez-lui calmement pour qu'il comprenne que vous n'êtes pas une proie. S'il s'approche, ne bougez plus et faites le mort s'il vous touche. S'il s'arrête, reculez lentement sans courir et éloignez-vous progressivement jusqu'à le semer.