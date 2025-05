Abandonné par sa mère à l'âge de deux mois, cet ourson est élevé par des humains déguisés en ours

En Californie, les soigneurs d’un refuge ont recueilli un ourson, abandonné à l’âge de deux mois. Pour ne pas le perturber, ils se déguisent en ours à chacune de leur interaction afin de réduire leur empreinte humaine.

Le 12 avril dernier, des biologistes du California Department of Fish and Wildlife, ont découvert un ourson noir abandonné dans la forêt de Los Padres. Le petit a été retrouvé sans sa mère à proximité, dénutri et malade. Ainsi, le refuge Ramona Wildlife Center, géré par l’association San Diego Humane Society, a recueilli le petit ourson afin de le soigner et le remettre sur pied.

“Après avoir été privé de nourriture pendant plusieurs jours, il a d’abord eu des hauts et des bas. Mais maintenant, il est actif, mange bien et prend du poids régulièrement”.

Crédit photo : San Diego Humane Society

Pour le refuge, il s’agissait du plus jeune ours de ce type jamais accueilli. L’objectif est de pouvoir le relâcher dans son habitat naturel dans les meilleures dispositions, lorsqu’il aura atteint l’âge d’un an.

Réduire l’empreinte humaine au maximum

Ainsi, les soigneurs mettent tout en œuvre pour que le petit animal ne soit pas perturbé possible par le contact humain, qui pourrait l’isoler de ses semblables une fois revenu dans la forêt. Pour ce faire, les soigneurs portent des masques d’ours à chacune de leur interaction avec l’ourson. Par ailleurs, ils portent également des cagoules pleines de feuilles pendant les repas, quand ils lui donnent son biberon.

Crédit photo : San Diego Humane Society

En se parant ainsi, les soigneurs espèrent donner le maximum de chances de survie à l’ourson noir. Selon la Humane Society, l'ourson reçoit actuellement quatre séances d'apprentissage et de nourrissage par jour qui imitent les comportements maternels et aident à préparer le petit à la vie dans la nature. L’allaitement pendant la nuit est nécessaire au début pour aider à le stabiliser.

Selon une étude publiée dans le Journal of Wildlife Management, les ours noirs orphelins réintégrés ont un taux de survie similaire, voire supérieur, à celui de leurs congénères élevés par leur mère.