En Belgique, 7 000 personnes se réunissent sur une table de 2 km de long pour fêter Pâques et le Ramadan

Voici le bel exemple d’une communion entre des personnes d’horizons différents : le 31 mars au soir, 7 000 personnes se sont rassemblées autour d’une table en Belgique pour profiter d’un repas tout en fêtant Pâques et le Ramadan.

Le 31 mars dernier, de nombreuses familles chrétiennes se sont retrouvées pour partager un bon repas avant d’aller chasser les œufs de Pâques le lendemain. Une tradition qui est tombée cette année pendant le Ramadan. Pour l’occasion, à Anvers, en Belgique, une table de 2 kilomètres de long a été dressée dans le but d’accueillir 7 000 personnes venues célébrer Pâques et le Ramadan.

Pendant cette soirée, les chrétiens ont célébré Pâques et les musulmans l’iftar, le repas qui rompt le jeûne durant le Ramadan. Cet événement était ouvert à tous et n’importe qui pouvait participer à ce grand rassemblement.

“Cette année, Pâques tombe en plein Ramadan. C’est pourquoi, lors de cet iftar, la rupture du jeûne, nous voulions rassembler encore plus de personnes. Tout le monde était le bienvenu, pas seulement les musulmans et les chrétiens”, a affirmé Latifa El Morabit, membre de la FMV, une organisation fédérant 140 associations majoritairement issues de l’immigration.

Crédit photo : @LMPositif

7 000 personnes attablées

Cette initiative a été lancée par la ville et plusieurs organismes locaux dans le but de réunir le plus de monde possible, d’horizons et de religions différents. Autour de ce repas convivial, qui mêlait salade de pommes de terre flamande, harira et maklouba, les participants ont pu profiter d’un moment de partage. Selon Marian El Osri, la maire de ce quartier d’Anvers, l’objectif était de rassembler “des personnes d’horizons différents pour créer des liens et promouvoir le dialogue”.

Ce soir-là, la ville a battu le record belge de la plus grande table réunissant le plus de personnes, avec une tablée de 2 011 mètres de long. En 2023, près de 3 000 personnes s’étaient réunies autour d’une table d’un kilomètre de long, soit près de la moitié de cette année. Un événement placé sous le signe de l’inclusion, de la mixité et du partage.