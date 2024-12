À 15 ans, il mesure déjà 2m23 et ne compte pas s'arrêter là pour battre des records

La Belgique pourrait bientôt avoir un nouveau recordman en termes de taille. Du haut de ses 2,23 mètres, Bob n’a que 15 ans et est conscient qu’il pourrait encore grandir. De quoi lui donner des idées ambitieuses.

Le média belge 7sur7 est allé à la rencontre de Bob, un adolescent collégien, originaire de Louvain. Le jeune homme fait parler de lui à cause de sa taille impressionnante alors qu’il est toujours en pleine croissance.

Âgé de 15 ans, il mesure déjà 2,23 mètres. Une taille qui peut paraître contraignante au quotidien mais Bob a préféré en faire une force et une fierté. En effet, l’adolescent est ambitieux et espère devenir, un jour, l’homme le plus grand de Belgique, qui est actuellement un certain Alain Delaunois, qui culmine à 2,30 mètres.

“Maintenant, mon objectif est de mesurer 2,25 mètres, ou carrément 2,31 mètres, car ce serait super de devenir le plus grand Belge”

Crédit photo : Photo News / 7sur7

Une taille impressionnante mais contraignante

Malgré son enthousiasme, Bob n’est pas encore conscient, selon son père qui mesure 2,11 mètres, des contraintes liées à sa taille. Il explique notamment qu’ils ont dû acheter un lit de 2,40 mètres, une nouvelle voiture et doivent anticiper le choix des sièges dans l’avion pour que Bob puisse allonger ses jambes.

“Niveau mode, je ne peux pas suivre. Je peux encore trouver des pulls ou des t-shirt dans des magasins normaux, mais je dois toujours prendre la taille XXXL”

Crédit photo :Photo News / 7sur7

Si ses fringues sont énormes, c’est également le cas de son appétit, à cause duquel les prix des courses gonflent légèrement. L’adolescent reconnaît qu’il mange beaucoup. En revanche, il est déjà conscient de sa popularité et de la fascination qu’il inspire, ce qui l’amène à marchander son image pour un selfie :

“Si les gens veulent faire une photo avec moi au marché de Noël, je leur dis : ‘Pas de problème, mais en échange d’une boisson, un vin chaud ou quelque chose du genre’”.

Crédit photo :Photo News / 7sur7

Cependant, sa taille s’avère néfaste pour sa santé, surtout qu’il est encore en pleine croissance. Bob souffre d’une scoliose et il est suivi régulièrement par un hôpital. Pas de quoi entamer la joie du vivre de l’adolescent qui aimerait beaucoup rencontre l’homme le plus grand de Belgique, avant peut-être de le devenir.