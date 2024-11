En pleines élections, Sarah McBride devient la première élue transgenre au Congrès américain

Ce 5 novembre 2024, la démocrate Sarah McBride devient la première élue transgenre au Congrès américain. Présentation.

Alors que l’écart entre Kamala Harris et Donald Trump se creuse encore davantage lors des élections présidentielles et que ce dernier a de fortes chances d'être élu en tant que 47ᵉ président des États-Unis, une femme transgenre a été élue au Congrès américain. Une première pour le pays.

Ce 5 novembre 2024, la démocrate Sarah McBride, devient la première personne transgenre à rejoindre la Chambre des représentants. Une élection qui s’est déroulée en même temps que les élections présidentielles. Un évènement politique qui s’impose comme un véritable symbole pour les États-Unis et se démarque comme une victoire pour les démocrates, malgré la majorité de républicains présents au Congrès américain.

Crédit : NBC

Une victoire haut la main avec 95% des voix récoltées. Cette démocrate âgée de 34 ans est notamment connue pour avoir siégé au Sénat du Delaware. Interrogée par le New York Times, l’élue a déclaré après sa victoire :

La démocrate était en face à face pour cette élection avec un républicain pro Trump, James Whalen III.



Crédit : NBC

Comme l’a indiqué la démocrate, ses priorités se porteront sur les sujets du coût de la garde d’enfants, du logement, de la santé et du droit à l’avortement, ainsi que les droits des personnes transgenres. Kelley Robinson, présidente de la Human Rights Campaign, la plus grande organisation de défense des droits LGBTQ du pays et interrogée par la NBC, a déclaré à propos de cette élection :

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.



Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD