Benedict Cumberbatch a honte d'avoir joué une personne transgenre dans ce film de Ben Stiller

Presque dix ans après sa sortie, Benedict Cumberbatch regrette encore et toujours d’avoir joué un personnage transgenre ayant provoqué une vive polémique à l’époque.

Benedict Cumberbatch s’est fait un nom en jouant le célèbre détective Sherlock Holmes dans Sherlock. La série de la BBC lui a ouvert les portes du cinéma. Ainsi, on a pu retrouver l’acteur britannique dans le rôle d’Allan Turing dans Imitation Game, puis aux côtés de Tom Hardy et Gary Oldman dans La Taupe.

Désormais, Benedict Cumberbatch est une figure incontestée de Marvel puisqu’il prête ses traits à Doctor Strange. Mais il existe un film que l’acteur regrette d’avoir fait, dix ans après sa sortie dans les salles obscures.

En effet, dans la comédie Zoolander 2, de Ben Stiller, Benedict Cumberbatch interprète All, un mannequin non-binaire. Dès la sortie de la bande-annonce, le personnage de l’acteur a suscité de vives réactions de la part de la communauté LGBTQ. Aujourd’hui encore, Benedict Cumberbatch regrette cette controverse.

Un rôle controversé qui a provoqué l’ire des militants

Dans une récente interview accordée à Variety, Benedict Cumberbatch a évoqué plusieurs rôles de sa carrière. Mais lorsqu’est venu le moment de parler de Zoolander 2, l’acteur s’est une nouvelle fois excusé. « J’ai dû m’excuser souvent [pour ce rôle]. C’est un sujet difficile à aborder », a-t-il admis.

Même s’il a adoré joué aux côtés de Ben Stiller et Owen Wilson, Benedict Cumberbatch pense toujours que c’était une erreur d’endosser le rôle de All :

« J'adore ce groupe de personnes et c'était l'occasion de faire en quelque sorte partie de quelque chose qui, la première fois, était emblématique et dont j'étais un grand fan. Mais c’est devenu compliqué… ça a été mal compris et j’ai contrarié des gens. Je respecte cela, donc si c’était à refaire aujourd’hui, je ne le referais probablement pas ».

Des militants de la cause LGBTQ avaient demandé aux spectateurs de boycotter Zoolander 2 via notamment une pétition qui indiquait : « Le personnage de Cumberbatch est clairement décrit comme une moquerie caricaturale et exagérée des individus androgynes/ trans/ non binaires ».

Zoolander 2 a fait un four au box-office mondial, récoltant à peine 60 millions de dollars dans le monde. Sur Rotten Tomatoes, il a obtenu le faible score de 20%.