Au Royaume-Uni, la Cour suprême affirme qu'une femme se définit par son sexe biologique, J.K. Rowling réagit

Mercredi 16 avril, la Cour suprême britannique a tranché sur la définition de la femme aux yeux de la loi. Selon les magistrats, une femme se définit uniquement par son sexe biologique. Une affirmation à laquelle J.K. Rowling a réagi.

En 2018, le gouvernement écossais a adopté un projet de loi visant à garantir la parité des sexes dans le monde politique et professionnel, protégeant ainsi les droits des femmes. Cependant, l’association For Women Scotland s’était opposée à ce projet de loi, estimant que les femmes transgenres ne pouvaient pas bénéficier de ces droits et que cela ne devait être réservé qu’aux femmes nées de sexe féminin.

Crédit photo : iStock

Depuis, il existe un litige entre le gouvernement écossais et cette association. Mais ce mercredi 18 avril, la Cour suprême du Royaume-Uni a tranché en donnant la définition d’une femme aux yeux de la loi.

La définition de la femme dans la loi

Selon la Cour suprême, une femme se définit par son sexe biologique, et non son genre.

“La décision unanime de cette Cour est que les termes “femme” et “sexe” dans la loi sur l’Égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un sexe biologique”, ont jugé les magistrats, selon 20 Minutes.

Cette officialisation pourrait avoir des conséquences immédiates pour les femmes trangenres qui vivent au Royaume-Uni. Il s’agit d’une vraie défaite pour les associations LGBT+, qui craignent que les femmes transgenres ne puissent plus accéder à certains lieux réservés aux femmes, comme les centres d’hébergement.

J.K. Rowling réagit

De son côté, J.K. Rowling, qui soutient l’association For Women Scotland depuis de nombreuses années, approuve la décision de la Cour suprême. En effet, l’écrivaine est connue pour avoir tenu de nombreux propos contre les femmes transgenres sur les réseaux sociaux. Elle a notamment affirmé qu’elle préférait aller en prison plutôt que de reconnaître l’existence des personnes transgenres.

Suite à la décision de la Cour suprême, J.K. Rowling s’est exprimée sur son compte X, jugeant que les droits des femmes étaient maintenant “protégés” au Royaume-Uni, comme le rapporte Le Figaro.

“Il a fallu trois femmes écossaises extraordinaires et tenaces, avec une armée derrière elles, pour que cette affaire soit entendue par la Cour suprême et, en gagnant, elles ont protégé les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni”, a déclaré J.K Rowling sur X.

Par le passé, J.K. Rowling avait déjà réagi à des faits similaires, notamment lorsqu’elle avait défié les autorités en réagissant à la nouvelle loi contre les discriminations transphobes.