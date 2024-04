Il détourne près de 300 000 euros sur le site PMU grâce à une arnaque simple, mais redoutable

Un homme originaire des Hauts-de-France a mis au point un système bien rodé pour arnaquer le PMU. Il a finalement été démasqué après avoir détourné près de 300 000 euros.

L’arnaque parfaite n’existe pas. Et ce n’est pas cet homme qui oserait dire le contraire. La raison ? Il a été arrêté après avoir mis au point une combine pour gagner au PMU sans parier, rapporte RMC.

Pour ce faire, cet habitant des Hauts-de-France a utilisé le bonus offert par le PMU à chaque joueur qui ouvrait un compte sur son site web. C’est dans ce contexte que l’homme va multiplier les faux comptes pour se remplir les poches. En effet, il est illégal d'avoir plus d'un compte par joueur.

Crédit Photo : iStock

Au total, l’auteur des faits aurait ouvert 974 comptes illégaux entre juillet 2022 et 2023. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Comme le précise RMC, le voleur a utilisé de fausses identités et des identités volées et achetées sur internet pour contourner les pare-feux.

Toujours selon les informations du média, l’homme a détourné 270 000 euros grâce à cette technique bien rodée.

L’homme aux mille visages

Finalement, une enquête a été ouverte l’année dernière. Au cours de leurs recherches, les policiers du service des courses et des jeux ont réussi à trouver la faille dans le système. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’escroc a commis une énorme erreur : celle de relier tous ses faux comptes au même portefeuille de joueur et d’effectuer les virements sur les mêmes comptes bancaires.

C’est cette bourde qui a permis aux enquêteurs de démasquer l’individu après un an d’enquête. L’homme a été interpellé le 8 avril dernier à son domicile et les policiers ont découvert 1 000 euros en liquide et des cartes bancaires, ainsi qu’un permis volé.

Crédit Photo : iStock

Mais ce n’est pas tout ! Les agents ont aussi mis la main sur une clé USB contenant tous les documents d’identité utilisés pour l'arnaque. Enfin, 52 000 euros ont été saisis sur les comptes bancaires.

Depuis, le coupable est poursuivi pour blanchiment et escroquerie. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.