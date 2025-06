Quel est votre niveau de vie en France ? Le nouveau rapport qui redistribue les cartes

Le 3 juin 2025, l’Observatoire des inégalités a publié un nouveau rapport détaillant les niveaux de vie en France selon la composition du foyer. L’occasion de découvrir à quel niveau vous vous situez !

En 2023, le revenu médian en France était de 2183 euros par mois pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. C’est ce que révèle un rapport de l’Observatoire des inégalités dans un rapport publié le 3 juin dernier.

Dans ce rapport, deux seuils clés sont définis : celui de pauvreté, fixé à 1 014 euros par mois (50% du médian) et celui de richesse, fixé à 4 056 euros par mois (200% du médian). Ainsi, cela signifie que la moitié des Français gagne moins que le revenu médian (2183 euros), et l’autre moitié gagne plus.

Crédit photo : iStock

Le rapport publié par l’Observatoire des inégalités prend notamment en compte la taille des ménages, selon ce système de parts : un premier adulte correspond à une part, un deuxième adulte à 0,5 part, un enfant de 14 ou plus également à 0,5 part, et zéro part pour un enfant de moins de 14 ans.

Des seuils qui diffèrent selon la composition des ménages

Ainsi, pour une personne seule, on parle de "classe moyenne" entre 1 608 € et 2 941 €, de ménages aisés au-delà de 2 941 €, et de "plus aisés" au-delà de 4 056 €. Pour un couple sans enfant, le seuil de pauvreté passe à 1 521 € mensuels, la classe moyenne s’étend de 2 413 € à 4 411 €, et le seuil de richesse démarre à 6 083 €.

Crédit photo : Observatoire des inégalités

Dans un couple avec deux adolescents (≥ 14 ans), le seuil de pauvreté grimpe à 2 534 € par mois, la classe moyenne court de 4 021 € à 7 352 € ; et la richesse est atteinte dès 10 138 € de revenus mensuels.

Ce rapport souligne que, selon la composition familiale, un même niveau de revenu peut placer un ménage en situation de pauvreté ou lui assurer un confort aisé. Dès lors, chacun peut se situer précisément grâce au calcul des parts et à relativiser les seuils "standard" lorsque l’on compare sa situation à la médiane nationale.