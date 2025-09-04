Un funiculaire a déraillé dans les rues de Lisbonne, causant la mort de nombreuses personnes.

Le Portugal est en deuil !

Un terrible accident de funiculaire à secoué la ville de Lisbonne, ce mercredi 3 septembre 2025, semant le chaos dans les rues de la capitale portugaise. Le bilan, toujours provisoire, fait désormais état de 17 morts et 21 blessés, dont 11 étrangers parmi lesquels figure une ressortissante française.

Crédit photo : DR

15 morts dans le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

Le drame a eu lieu en début de soirée, peu après 18h, lorsque le Gloria, célèbre funiculaire de Lisbonne et attraction emblématique de la ville depuis 140 ans, a déraillé puis heurté un bâtiment voisin, en contrebas. Des témoins de l'accident ont rapporté que le wagon aurait dévalé une rue passante après le déraillement, finissant sa course folle en s'encastrant dans une façade, près de l'Avenida da Liberdade. Selon le média portugais, Diario de noticias, le détachement d'un câble serait à l'origine de la perte du contrôle puis du déraillement de l'engin.

Les secouristes ont bataillé pendant plusieurs heures pour libérer des survivants coincés dans le funiculaire. 17 personnes ont perdu la vie dans cet accident et 21 autres ont été blessées, dont 5 dans un état grave. Un enfant figure parmi eux.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent l'ampleur de la catastrophe. Sur l'une de ces dernières, on peut notamment entendre des passants crier qu'il y a « des enfants sous les décombres ». Des scènes d'horreur qui ont profondément bouleversé le pays.

Le maire de Lisbonne Carlos Moedas a déploré « une tragédie sans précédent » et « un accident gravissime qui n'aurait jamais dû arriver ». Un deuil de trois jours a par ailleurs été annoncé par la mairie de la ville, en mémoire des victimes.

Pour rappel, le funiculaire de Lisbonne, plus connu sous le nom d'Elevador da Glória, a été inauguré en 1885. Classé monument national, il peut transporter plus de 40 personnes, assises et debout. Apprécié des Lisboètes, il est également très prisé des millions de touristes qui visitent la capitale portugaise chaque année