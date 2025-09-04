« Il y a des enfants en dessous » : scènes d'horreur à Lisbonne après le déraillement du funiculaire qui a fait 17 morts et 21 blessés

Par ·

Images du déraillement du funiculaire de Lisbonne, le 3 septembre 2025

Un funiculaire a déraillé dans les rues de Lisbonne, causant la mort de nombreuses personnes.

Le Portugal est en deuil !

Un terrible accident de funiculaire à secoué la ville de Lisbonne, ce mercredi 3 septembre 2025, semant le chaos dans les rues de la capitale portugaise. Le bilan, toujours provisoire, fait désormais état de 17 morts et 21 blessés, dont 11 étrangers parmi lesquels figure une ressortissante française.

Images du déraillement du funiculaire de Lisbonne, le 3 septembre 2025Crédit photo : DR

15 morts dans le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

Le drame a eu lieu en début de soirée, peu après 18h, lorsque le Gloria, célèbre funiculaire de Lisbonne et attraction emblématique de la ville depuis 140 ans, a déraillé puis heurté un bâtiment voisin, en contrebas. Des témoins de l'accident ont rapporté que le wagon aurait dévalé une rue passante après le déraillement, finissant sa course folle en s'encastrant dans une façade, près de l'Avenida da Liberdade. Selon le média portugais, Diario de noticias, le détachement d'un câble serait à l'origine de la perte du contrôle puis du déraillement de l'engin.

Les secouristes ont bataillé pendant plusieurs heures pour libérer des survivants coincés dans le funiculaire. 17 personnes ont perdu la vie dans cet accident et 21 autres ont été blessées, dont 5 dans un état grave. Un enfant figure parmi eux.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent l'ampleur de la catastrophe. Sur l'une de ces dernières, on peut notamment entendre des passants crier qu'il y a « des enfants sous les décombres ». Des scènes d'horreur qui ont profondément bouleversé le pays. 

Le maire de Lisbonne Carlos Moedas a déploré « une tragédie sans précédent » et « un accident gravissime qui n'aurait jamais dû arriver ». Un deuil de trois jours a par ailleurs été annoncé par la mairie de la ville, en mémoire des victimes.

Pour rappel, le funiculaire de Lisbonne, plus connu sous le nom d'Elevador da Glória, a été inauguré en 1885. Classé monument national, il peut transporter plus de 40 personnes, assises et debout. Apprécié des Lisboètes, il est également très prisé des millions de touristes qui visitent la capitale portugaise chaque année

@elespanolcom El icónico funicular Gloria de Lisboa, popular entre los turistas, ha d3sc4rril4do este miércoles estr3ll4nd0se y dejando al menos 15 personas mu3rt4s y 18 h3r1d0s, según informan las autoridades portuguesas. Exteriores ha confirmado que dos de los h3rid0s son españoles, aunque no ha revelado la grav3d4d de su estado. Medios portugueses señalan a una rotura de cable como la causa principal. La empresa responsable de la gestión del elevador asegura que "se realizaron y respetaron todos los protocolos de mantenimiento". #lisboa #lisbon #funicular #trasnporte #portugal ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Portugal

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Image de profil d'un requin-lézard
Un terrifiant prédateur des profondeurs vieux de 80 millions d'années refait surface, les scientifiques n'en reviennent pas
façade d'une entreprise
« C'est parfaitement scandaleux » : leur salaire divisé par... 3,5 en vue d'une mutation au Portugal
Surnommé « le Hawaï d'Europe », cet archipel digne d'une carte postale est situé à seulement quatre heures de Paris en avion
Surnommé « le Hawaï d'Europe », cet archipel digne d'une carte postale est situé à seulement quatre heures de Paris en avion
Un mois après avoir perdu son chihuahua, elle le retrouve... à 1200 km de chez elle
Un mois après avoir perdu son chihuahua, elle le retrouve... à 1200 km de chez elle
VIDÉO - Les images impressionnantes de la “boule de lumière” qui a traversé le ciel de l'Espagne et du Portugal
VIDÉO - Les images impressionnantes de la “boule de lumière” qui a traversé le ciel de l'Espagne et du Portugal