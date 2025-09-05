Déraillement du funiculaire à Lisbonne : une française figure parmi les victimes décédées

Image du déraillement du funiculaire de Lisbonne, le 3 septembre 2025

Le Quai d'Orsay vient d'annoncer qu'une victime française figurait parmi les personnes décédées lors du drame de Lisbonne.

Deux jours après le déraillement mortel du funiculaire de Lisbonne, le dernier bilan de la catastrophe fait état de 16 morts et 21 blessés, dont 5 graves.

Parmi les victimes décédées figure une ressortissante française, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Une française parmi les victimes du déraillement de Lisbonne

« Nous avons la confirmation du décès d’une de nos compatriotes dans le tragique accident survenu à Lisbonne », a annoncé le ministre Jean-Noël Barrot dans un message publié ce vendredi 5 septembre sur le réseau social X.

Franco-canadienne, cette femme voyageait à bord du wagon accidenté de la Gloria, qui reliait la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, hauts-lieux du tourisme dans la capitale portugaise

Les autorités françaises n'ont toutefois pas précisé si cette femme était l’une des deux victimes identifiées initialement comme canadiennes, ou s'il s'agissait, au contraire, d’une des trois personnes dont la nationalité restait inconnue.

Pour rappel, ce terrible déraillement, survenu peu après 18h ce mercredi 3 septembre, a eu lieu dans l'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne. 16 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident, dont plusieurs ressortissants étrangers.

Il s'agit d’« une des plus grandes tragédies humaines » de l’histoire récente du Portugal, selon le Premier ministre Luis Montenegro qui a décrété une journée de deuil national. 

La justice portugaise a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’accident. Si aucune piste n’est « exclue » pour l'instant, celle de l'accident reste toutefois privilégiée.

