« Elles n'ont peut-être pas entendu le train » : deux touristes sourdes meurent percutées par un convoi au Portugal

Par ·

Guylaine Boulanger et Élise Bénard

Au Portugal, deux touristes québécoises sourdes sont mortes happées par un train. Elles se trouvaient sur les rails lorsque le drame s’est produit.

Leur séjour au Portugal a viré au drame.

Guylaine Boulanger, 62 ans, et Élise Bénard, 66 ans, deux touristes québécoises sourdes, ont tragiquement perdu la vie ce samedi 13 septembre, après avoir été percutées par un train.

Les faits se sont déroulés à Mesão Frio, une municipalité située près de Porto, au nord-ouest du Portugal, rapporte le média portugais TVI.

Guylaine Boulanger et Élise BénardCrédit Photo : Elie Presseault/ Facebook

Que s’est-il passé ? Les deux amies - qui avaient l’habitude de voyager ensemble - se trouvaient sur la voie ferrée lorsque l’incident a eu lieu.

« Les victimes prenaient des photos du train qui approchait du passage à niveau », a indiqué une source policière.

C’est dans ce contexte que les sexagénaires ont été happées mortellement par le convoi.

Un train en marcheCrédit Photo : iStock

Une enquête a été ouverte 

Selon nos confrères, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. Les investigations menées devront déterminer si l’appareil auditif de l’une des victimes, malentendante, était fonctionnel au moment des faits.

« On ne comprend pas ce qui s’est passé, elles n’ont peut-être pas entendu le train. Pourtant Élise avait des appareils qui l’aidaient un peu », confie Serge Adam, un cousin d’Élise Bernard dans les colonnes du Journal de Montréal.

Selon ses dires, la femme de 66 ans avait perdu l’ouïe « lors d’un accident malchanceux survenu à l’enfance ».

« Elle était comique, c’était une bonne vivante. Ça m’a arraché le cœur quand j’ai appris ça ». (Serge Adam)

Voiture de police portugaise Crédit Photo : iStock

Le site TVI souligne que les deux vacancières de longue date étaient actives dans la communauté sourde de Montréal. De son côté, le Journal de Montréal rappelle qu’il s’agit « de la deuxième fois ce mois-ci que des Québécois meurent dans un accident au Portugal ».

Début septembre, deux archéologues sont décédés lors du déraillement du funiculaire à Lisbonne.

Source : TVI
