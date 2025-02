L'inventeur du Nutella, Francesco Rivella, est décédé à l'âge de 97 ans

Le chimiste qui a inventé le Nutella au sein de l’entreprise Ferrero, Francesco Rivella, est décédé le 14 février à 97 ans.

Vous raffolez sûrement du Nutella, cette célèbre pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes, mais savez-vous qui l’a créée ? Il s’agit de Francesco Rivella, un chimiste de formation né à Barbaresco, entre Turin et Gênes. À l’âge de 25 ans, il a intégré la maison Ferrero, dans laquelle il est resté pendant 40 ans. Pendant toutes ces années, il était le directeur-adjoint de la recherche fondamentale de Ferrero.

Crédit photo : Rotary Club Alba / Facebook

Francesco Rivella supervisait les laboratoires de l’entreprise en Italie, en France et en Allemagne. Il créait de nouvelles recettes, analysait les matières premières rapportées par Michele Ferrero et gardait un œil sur la concurrence. Au fil du temps, il est devenu un ami proche et l’un des plus fidèles collaborateurs de Michele Ferrero, avec qui il partait souvent en voyage.

“Francesco Rivella a été l’un des directeurs historiques de Ferrero, un ami personnel de Michele Ferrero et l’inventeur du nom Nutella, une partie importante de l’histoire et de la mémoire d’Alba. Une personnalité très importante, irremplaçable figure de notre club, et un ami cher qui nous manquera”, a déclaré le Rotary Club d’Alba, ville où se trouve le siège de Ferrero, d’après des propos rapportés par le Huffington Post.

L’inventeur du Nutella est mort

C’est Francesco Rivella qui a trouvé le nom de “Nutella” pour la célèbre pâte à tartiner, en choisissant “nut” pour la noisette et le suffixe “ella” pour la touche italienne. Lancée en 1964, cette pâte à tartiner a connu un succès fulgurant. En juin 2024, Nutella a fêté ses 60 ans et aujourd'hui, chaque seconde dans le monde, 9,5 kg de Nutella sont avalés par les plus gourmands d’entre nous, ce qui équivaut à 300 000 tonnes par an. Malgré quelques contestations sur la composition de la pâte à tartiner, qui contient de l'huile de palme, Nutella n'a jamais vu ses ventes baisser. Pourtant, la marque veut faire des efforts environnementaux, notamment en créant un Nutella végétal, arrivé en France en septembre dernier.

Crédit photo : iStock

Après avoir mené une vie bien remplie, Francesco Rivella est décédé le 14 février dernier à l’âge de 97 ans. Il était le père de quatre enfants et grand-père de sept petits-enfants.