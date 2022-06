Une étude révèle la marque préférée des enfants et ce n'est pas celle que vous croyez

Si vous avez des enfants, vous vous êtes sans doute déjà demandé quelle était leur marque préférée ? Eh bien justement, le cabinet d’étude Junior City vient de dévoiler les résultats de son enquête à ce sujet.

Crédit : Jimmy Dean

Cela ne surprendra pas grand monde si l’on vous dit que les plus jeunes consommateurs aiment particulièrement les confiseries et les boissons sucrées. En effet, le palmarès de l’institut spécialisé dans les enfants et les familles confirme que les enfants ont une préférence claire pour ce type de produits issus de la grande distribution.

Évidemment, ces derniers font naturellement passer le plaisir avant la santé et c’est pourquoi toutes les marques plébiscitées concernent les confiseries, les gâteaux, les boissons sucrées et les gourmandises à base de chocolat

Mais alors, qui de Nutella, Kinder, Carambar, Coca-Cola, LU, BN, Brossard ou encore Oasis arrive en tête du classement ?

D’abord, le premier constat est qu’en grandissant, un nouvel aspect entre en jeu pour les jeunes consommateurs, il s’agit de la dimension sociale que peuvent avoir les marques à travers l’image qu’elles renvoient grâce notamment à la publicité. Concrètement, on parle d'enseignes socialement réputées comme étant cools et des marques qui traduisent un style « lifestyle » jeune. Et oui, malgré leur âge, les enfants aussi sont directement impactés par le marketing.

Crédit : Denny Müller

Kinder est la marque préférée des enfants

Chez les 4-6 ans, la marque préférée est Kinder. Le géant du groupe agroalimentaire italien Ferrero est cité dans 30% des réponses. Ce n’est pas une surprise, certes, mais cela montre néanmoins que la crise sanitaire qu’a récemment connue l’entreprise n’a pas retenu l’attention des plus petits. Comme l’explique Junior City, ils apprécient surtout « son double effet gourmandise + cadeau ». Le podium est complété par Yop (17 %) et Nutella (16 %).

Pour la tranche d’âge suivante, qui concerne les 7-10 ans, Kinder est toujours la marque la plus plébiscitée avec 26% des voix. En revanche, un autre leader mondial dans son domaine fait son entrée sur le podium, c’est Coca-Cola, avec 21% des réponses. Le géant américain est suivi par Yop (19%).

Enfin, pendant la période du collège, chez les 11-14 ans, Coca-Cola réalise une percée spectaculaire pour se hisser en tête du palmarès en étant citée dans 28% des réponses. La célèbre boisson gazeuse devance ainsi largement Nutella (également membre du groupe Ferrero), connu pour être le produit phare du petit-déjeuner des ados, qui récolte 18% des suffrages. Sur la troisième marche du podium, Kinder et Yop sont ex-aequo (14%).

Intéressant, n’est-ce pas ?