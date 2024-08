Le prochain Covid ? L'OMS alerte sur une nouvelle superbactérie dangereuse déjà recensée dans 16 pays

Il ne s’agit pas d’une blague, mais bien d’une alerte de l’Organisation mondiale de la Santé concernant une nouvelle bactérie jugée “dangereuse”. Explications.

On le savait, le Covid-19 n’annonçait que les prémices des futures pandémies que le monde connaîtra. On ne voudrait pas être alarmiste, mais depuis la fin du Covid, de nouveaux variants ont été détectés et circulent fréquemment désormais. Pourtant, il y a certaines bactéries qui inquiètent les autorités et notamment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). C’est notamment le cas d’une “superbactérie” qui se transmet déjà dans le monde et qui a été recensée dans près de 16 pays.

Crédit : iStock

Son petit nom ? Klebsiella pneumoniae (Kp). Cette dernière serait selon l’OMS extrêmement dangereuse par sa rapidité de propagation. Elle serait très résistante aux antibiotiques et provoquerait des infections graves, voire mortelles, telles que des pneumonies, des infections des voies urinaires, des infections du sang et des méningites. Forcément, les patients vulnérables sont davantage concernés. Le problème est que cette bactérie existerait depuis plusieurs années, mais aurait désormais muté dans une version “hypervirulente”. Une bactérie qui pourrait se transmettre encore plus facilement dans les établissements de santé.

L'OMS alerte les États membres

On observe ainsi une hausse des contaminations, particulièrement dans les régions du monde citées, comme en Afrique, en Europe, dans le Pacifique occidental, en Amérique, en Asie du Sud-Est. Au total, ce sont plus de 16 pays concernés, avec l’Algérie, l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Cambodge, les États-Unis d'Amérique, l’Inde, l’Iran, le Japon, Oman, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Suisse, la Thaïlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. L’OMS a ainsi recommandé “aux États membres d’accroître progressivement leurs capacités de diagnostic en laboratoire afin de permettre l’identification précoce et fiable de la souche hvKp.”

Crédit : iStock

Côté symptômes, les premiers signes de cette bactérie, sont de la fièvre, une sensation de frissons, une douleur dans la poitrine. Si vous constatez ces signaux, n’hésitez pas à consulter un médecin. On espère que cette bactérie ne prendra pas plus d’ampleur. À suivre…