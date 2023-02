Sa maison est squattée, le retraité de 77 ans ne peut plus payer sa maison de retraite

À Grenoble, un propriétaire souhaitant vendre sa maison pour payer sa maison de retraite se retrouve dans l’incapacité de le faire. La raison ? La villa est squattée depuis plusieurs jours par une famille de neuf personnes.

Jacques, 77 ans, un habitant de Grenoble, qui vit en Ehpad depuis septembre dernier, nage actuellement en plein cauchemar.

Celui qui bénéficie d’une maigre retraite a fait le choix de vendre sa maison pour payer son établissement, mais ce dernier se retrouve dans l’incapacité de le faire car sa maison est squattée depuis plusieurs jours par une famille de neuf personnes, rapporte France Bleu.

«D'après des témoins, c'est avec l'aide d'une association que les squatteurs ont pénétré dans le jardin puis investi cette villa de deux étages, qui était fermée», raconte le site d’information.

Face à cette situation, le cousin du propriétaire âgé de 72 ans - qui est également son curateur - s’est empressé de porter plainte pour violation de domicile.

«Comme les squatteurs étaient là depuis plus de 48 heures, on ne peut pas les expulser. Pourtant, le jour où les squatteurs se sont installés, des voisins qui avaient vu leur manège ont appelé le 17, les pompiers, mais on leur a dit que comme ils n'étaient pas les propriétaires, on ne pouvait rien faire. Incompréhensible ! Et moi, j'ai été prévenu trop tard», a-t-il expliqué à France Bleu.

«C’est scandaleux»

Aujourd’hui, l’occupation illégale empêche le septuagénaire de mettre en vente la maison : «C’est scandaleux ! Mon cousin n’a que 77 ans, et il est en bonne santé et peut vivre encore longtemps, comment va-t-il pouvoir financer la maison de retraite ? Sa pension est insuffisante».

Toujours selon le média, le curateur n’a pas d’autre choix que de faire appel à un huissier et à un avocat. À noter que si la plainte n’aboutit pas, le propriétaire de la maison squattée a la possibilité de déposer une requête auprès du préfet, «qui peut mettre les squatteurs en demeure de quitter les lieux sous 24 heures», rappelle France Bleu.