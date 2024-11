À 96 et 98 ans, ils ont le coup de foudre et se marient dans leur maison de retraite

Récit d'une belle histoire d'amour entre deux tourtereaux, qui pensaient, à tort, être trop vieux pour aimer.

Si certains en doutaient encore, voici la preuve que l'amour peut nous tomber dessus à n'importe quel âge !

Tombés amoureux l'un de l'autre, deux pensionnaires d'une maison de retraite américaine ont décidé de se marier au sein de l'établissement. Un coup de foudre tardif pour ces nonagénaires qui ont pratiquement 200 ans à tous les deux.

Crédit photo : DR

Coup de foudre à la maison de retraite

Bernard Snyder (98 ans) et Jo Cartwright (96 ans) se sont dit « oui » dans leur Ehpad situé à Austin au Texas, en présence de leurs proches et de leur co-résidents.

Veufs tous les deux, les amoureux se connaissaient depuis quelques années, mais leur histoire d'amour n'a débuté qu'en janvier dernier, à l'occasion d'une fête d'anniversaire organisée en l'honneur de Bernard.

À l'époque, le nonagénaire a déjà le béguin pour Jo, mais sa timidité l'empêche de l'aborder. Sur les conseils de son cousin, il décide néanmoins de prendre son courage à deux mains et invite celle qu'il aime à son 98e anniversaire, en déposant un bouquet de fleurs ainsi qu'un pot de glace devant la porte de sa chambre.

Agréablement surprise par cette délicate attention, Jo accepte l'invitation et se rend donc à la petite sauterie. Très vite, elle s'aperçoit que Bernard n'a d'yeux que pour elle. Pas insensible au charme de ce dernier, elle se laisse alors séduire et le coup de foudre intervient naturellement.

« Je n'aurais jamais pensé tomber à nouveau amoureuse de quelqu'un. Quand on est marié depuis 73 ans, on ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'intéresse à nous et que l'on s'intéresse à lui (...) C'est un vrai gentleman (...) un homme précieux, cher et gentil, très aimant et attentif » (Jo Cartwright)

Après cette fête, Bernard et Jo vont commencer à passer beaucoup de temps ensemble, appréciant chacun la compagnie de l'autre. En juillet dernier, Bernard, fou amoureux, évoque l'idée totalement folle d'un mariage pour officialiser cet amour. Un peu réticente au départ, Jo finit par accepter et les deux fiancés préviennent leurs proches. Bien que surpris, ces derniers ont immédiatement approuvé cette union.

Crédit photo : DR

Le mariage a été célébré le 1er novembre dernier dans l'enceinte de la maison de retraite. Pour l'occasion, une quarantaine d'invités avait fait le déplacement. Bien que de confession différente - Bernard est juif et Jo, protestante -, ils ont tenu à organiser une cérémonie célébrant leur amour et leurs deux religions, en présence d'un rabbin et d'un pasteur.

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Depuis cette journée inoubliable, le couple affiche son amour au grand jour et profite de chaque instant.

On ne peut que leur souhaiter tout le bonheur du monde.